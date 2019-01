Kåre Willoch er kritisk til Røkkes skyskraper

– Jeg har stor respekt for Kjell Inge Røkke, men her tror jeg han er i ferd med å arbeide for et alvorlig feilgrep, sier Høyre-kjempen Willoch til NRK.

Det er hans egne partifeller i Bærum kommune som skal avgjøre om Røkke får bygge det 200 meter høye bygget, kalt «Det store blå.»

– Det vil være et signal om skadeverk mot naturpreget i omgivelsene til hovedstaden i Europas romsligste land, mener Willoch.

Nina Jensen, leder for REV Ocean som håper å få bygget skyskraperen, sier slike bygg alltid vil vekke sterke reaksjoner.

– Det er mange som vil elske det, og mange som vil hate det. Det som er interessant å merke seg, er at det er særlig unge mennesker som er veldig begeistret for dette, sier hun.

Bygget er tenkt å huse Verdenshavets hovedkontor, men 40 etasjer av skyskraperen er satt av til hotell.