Moren i Valdres-saken: – Jeg ringte 113 med en gang

I ankesaken i Eidsivating lagmannsrett onsdag svarte moren for første gang på direkte spørsmål om hva som skjedde da datteren Angelica døde i ei hytte i Valdres.

Ifølge morens forklaring om hva som skjedde nyttårsaften 2015, satte datteren juice i halsen da hun skulle gjøre klar grønnsaker til middagen.

«Vi har holdt på altfor lenge»

– Hun fikk det ikke opp. Og så husker jeg ikke mer før jeg ringte, forklarte den tiltalte moren fra vitneboksen.

– Jeg vet at jeg ringte 113 med en eneste gang og bare ba om hjelp og veiledning. Det virker som jeg ventet i timer, sa moren.

I løpet av telefonsamtalen med AMK sier moren blant annet at «vi har holdt på altfor lenge».

– Jeg vet ikke hva jeg snakker om, jeg var helt ute av meg og i sjokk, svarte hun på spørsmål fra aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

Konfrontert om dødstidspunkt

Aktor trakk i retten frem at sakkyndige anslår tidspunktet for jentas død til å være seks til tolv timer forut for helsepersonellets utrykning.

– Det er umulig. Da hadde jeg jo ringt tidligere. Hva slags menneske ville … Det går jo ikke an. De må jo vite når det skjedde, for jeg ringte med en eneste gang, sa moren opprørt.

Helsepersonellet som kom til stedet har reagert på at det sto to ferdig pakkede kofferter i hytta da de ankom, og aktor ville vite om moren pakket disse mens hun ventet. Det avviste hun.

– Det har vi alltid stående, sa moren, som forklarte det med begrenset skap- og kommodeplass på hytta.

Moren hadde telefonkode

I forkant av samtalen med AMK er det en meldingsutveksling mellom telefonene til moren og datteren. Aktor mener dette skjedde på et tidspunkt da datteren allerede kan ha vært død.

– Er det skrevet av Angelica? spurte han.

– Ja, selvfølgelig, svarte moren.

– Men du kjente koden til Angelica telefon? spurte aktor videre.

– Ja. Jeg husker den ikke nå, men hun hadde min kode, og jeg hadde hennes kode, sa moren.

Angelica Heggelund (13) ble funnet død på hytta i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Moren er tiltalt for grov mishandling. Saken kom opp for Valdres tingrett – satt i tinghuset på Gjøvik – i april 2017. Der ble kvinnen dømt til fengsel i tre år.

Det er satt av tre uker til ankebehandlingen i lagmannsretten.