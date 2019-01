Da Tsjernobyl-katastrofen rammet Europa og Norge, var en av de viktigste lærdommene at Norge trengte et system for å varsle befolkningen og komme raskt i gang med tiltak mot radioaktive utslipp.

Aftenposten skrev mandag at økt militær aktivitet og intensivert jakt på russiske atomubåter har ført til en firedobling av antallet allierte atomubåter i norske havner.