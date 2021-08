Politiet etterforsker drap på Lørenskog. Én person er pågrepet.

En polsk mann i slutten av 50-årene ble natt til søndag funnet død i en bolig på Fjellhamar i Lørenskog.

Politiet etterforsker saken som drap.

– Jeg kan bekrefte at den antatte gjerningspersonen er pågrepet, sier politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Det var natt til søndag at politiet fikk melding om at en mann skulle vært utsatt for en alvorlig voldshendelse.

Ikke lenge etter fikk de melding om at han var død.

Skarpeid ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å si noe mer om saken.

– Det er så tidlig i etterforskningen, og saken er uavklart og så alvorlig at vi ikke ønsker å si noe mer nå, sier han.

Politiet har varslet en ny oppdatering klokken 13.

Det er nå satt i gang både teknisk og taktisk etterforskning for å finne ut hva som skjedde.

Den avdøde vil bli obdusert tidlig i neste uke.