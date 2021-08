Seks personer siktet for drap i Lørenskog

En litauisk mann i slutten av 50-årene ble natt til søndag funnet død i en bolig på Fjellhamar i Lørenskog.

1. aug. 2021 09:58 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag klokken 13 bekrefter politiet at seks personer er pågrepet i saken.

– Hendelsesforløpet er uoversiktlig. Vi må derfor fortsatt være svært sparsommelig med opplysninger om de faktiske forhold, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

De skriver videre at seks personer er siktet i saken.

– De befinner seg nå på politihuset i Lillestrøm der de vil bli avhørt i løpet av ettermiddagen. Vi kan fortsatt ikke si noe om eventuell relasjon mellom avdøde og de siktede, eller gi mer informasjon om dem, skriver politiet.

Det var natt til søndag at politiet fikk melding om at en mann skulle vært utsatt for en alvorlig voldshendelse.

Ikke lenge etter fikk de melding om at han var død. Etterforskningen fortsetter for fullt utover dagen, melder politiet. Den avdøde vil bli obdusert tidlig i neste uke.

Politiet meldte først at den avdøde var fra Polen. De endret senere til at han var litauisk statsborger.

Aftenposten snakket med politiadvokat John Skarpeid tidligere på dagen.

– Jeg kan bekrefte at den antatte gjerningspersonen er pågrepet, sa han da.

Politiet var tidlig svært sparsommelige med opplysningene.

– Det er så tidlig i etterforskningen, og saken er uavklart og så alvorlig at vi ikke ønsker å si noe mer nå, sa Skarpeid.

Politiet varsler en ny oppdatering i saken klokken 17.