Dette er drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen

To opprivende drapssaker, tusenvis av etterforskningsstimer og flere siktelser som senere er frafalt. Dette er drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen.

Birgitte Tengs (t.v.) og Tina Jørgensen.

I 2019 fikk politiet DNA-resultatet som førte til at en mann i 50-årene onsdag ble pågrepet, siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Saken har splittet både lokalsamfunnet på Karmøy og Tengs’ familie i to.

Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Hun forsvant etter en tur på byen i Stavanger natt til 24. september 2000. Først én måned senere ble hun funnet drept i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren.

Dette er drapssakene som mannen fra Haugalandet er mistenkt for:

Drapet på Birgitte Tengs

6. mai 1995: 17 år gamle Birgitte Tengs blir funnet voldtatt og drept på Karmøy. Kvelden før har hun vært på et arrangement på bedehuset i Avaldsnes.

Ved 23.30-tiden fikk hun haik til Kopervik. Tettstedet ligger om lag 40 minutters gange fra Tengs’ barndomshjem. Bilføreren ble senere identifisert og sjekket ut av saken.

Den døde jenta blir funnet i nærheten av Gamle Sundsveg på Karmøy, noen hundre meter fra barndomshjemmet.

Hårrester som ble funnet i offerets hånd har hele tiden vært sentrale i etterforskningen. Ulike undersøkelser har gitt ulike resultater av hvem dette håret tilhører. Etter det Aftenposten får opplyst av en kilde med innsikt i saken, kan det slås fast at det ikke tilhører mannen som nå er siktet eller Birgitte Tengs’ fetter.

1997: Tengs’ fetter, som da var 19 år, blir siktet i saken. Han tilstår drapet i avhør, men trekker senere tilståelsen tilbake. I ettertid har det kommet sterk kritikk av politiets avhørsmetoder. Samme år blir han dømt til 14 års fengsel for drapet i Karmsund herredsrett.

1998: Fetteren blir frikjent for drapet etter å ha anket saken til Gulating lagmannsrett. Samtidig blir han dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Tengs’ foreldre i en sivil sak, der beviskravene er lavere.

2001: Fetteren får tilkjent 475.000 kroner i erstatning etter å ha gått til sak for urettmessig straffeforfølgelse. Samtidig ber han om at etterforskningen av saken gjenopptas. Politimesteren i Haugesund avviser en ny fullstendig etterforskning, men sier det er aktuelt å gjøre nye DNA-analyser av hår fra åstedet.

Fakta Fakta om cold case-enheten i Kripos Kripos fikk 6. mai 2015 i oppdrag av Politidirektoratet å opprette Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker, den såkalte cold case-enheten.

Enhetens oppgave er å bistå politidistriktene i saker som enten er avsluttet eller hvor etterforskningen er trappet betydelig ned.

Sakstypen er primært drapssaker, men også mistenkelige dødsfall og savnetsaker som kan være drap.

Første oppgave var en gjennomgang av drapet på Birgitte Tengs, med innstilling til politiet i Haugesund i desember 2016.

I 2017 ble det kjent at gruppen skulle gjære en gjennomgang av drapet på Tina Jørgensen.

Arbeidet med sakene er som hovedregel fortsatt lokalt forankret og løftes inn til Kripos via politidistriktene. Kripos kan i særlige tilfeller overta etterforskningsansvaret og det påtalemessige ansvaret. Kilde: NTB Vis mer

2002: Hår fra åstedet blir sendt til Østerrike og sammenlignet med DNA fra nær 40 menn, inkludert fetteren. Men fortsatt blir ikke håret funnet identifisert. Undersøkelsene viser at ingen av DNA-prøvene politiet har samlet inn stemmer overens med arvestoffet i håret.

2003: Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg dømmer den norske stat til å betale fetteren erstatning. Domstolen slår fast at erstatningsdommen går for langt i å forutsette at han er skyldig.

2016: Det blir kjent at saken er den første som skal tas opp av Kripos’ nye cold case-enhet (se fakta). Enheten konkluderer med at saken bør etterforskes på nytt.

Samme år blir det kjent at Kripos sjekker saken opp mot drapet på Tina Jørgensen. Ifølge NRK var det da én navngitt mann som ble tipset om som drapsmann i begge sakene. Mannen ble oppgitt å være fra Rogaland, og skal ha vært til stede på Karmøy og i Stavanger på drapstidspunktene.

2017: Sør-vest politidistrikt begynner å avhøre nye vitner i saken.

2018: Politiet bekrefter at fetteren ikke er mistenkt i den nye etterforskningen.

2019: Politiet får DNA-opplysninger som knytter en mann til drapet på Birgitte Tengs. Ifølge en kilde med innsyn i saken dreier det seg ikke om en fullstendig DNA-profil.

2021: 1. september pågriper og sikter politiet en mann fra Hauglandet for drapet. Ifølge politiet bygger siktelsen på DNA-undersøkelser.

Mannen i 50-årene har tidligere vært inne til avhør i begge sakene. Han nekter straffskyld.

Fredag 3. september ble mannen varetektsfengslet i fire uker etter et lukket fengslingsmøte. Politiet mener det er fare for bevisforspillelse, og fikk rettens medhold i dette.

Drapet på Tina Jørgensen

24. september 2000: 20 år gamle Tina Jørgensen forsvinner etter en tur på byen i Stavanger. Hun blir borte fra kjæresten utenfor et utested i sentrum av byen klokken 2 om natten. Han melder henne savnet klokken 19 dagen etter. Det iverksettes en storstilt leteaksjon i Stavanger-området, uten resultat.

26. oktober 2000: Liket av Jørgensen blir funnet ved en tilfeldighet i en kum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Funnstedet er om lag 2,5 mil fra Stavanger sentrum, der Jørgensen siste ble sett. Obduksjonen viser at hun er blitt slått i hjel.

2001 – 2005: Tina Jørgensens kjæreste blir siktet for drapet. Han løslates etter å ha sittet syv uker i varetekt. Han får muntlig beskjed om at siktelsen frafalles i 2002, men det formelle brevet med beskjeden kommer først i 2004. I 2005 blir han tilkjent 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen.

2015 – 2016: Fire menn pågripes og siktes for drap eller medvirkning til drap. De blir løslatt omtrent tre uker senere. Riksadvokaten henlegger senere saken mot de fire.

2017: Det opplyses av Kripos’ cold case-gruppe skal se på saken.

2018: Kripos konkluderer med at saken bør etterforskes videre i et begrenset omfang. Sørvest politidistrikt oppretter en gruppe som skal se på saken på nytt.

2021: Politiet opplyser fredag 3. september at mannen som er pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs, også er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.