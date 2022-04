Norge Forsvaret Dette er Norges nye overvåkingsfly: Slik skal de fange opp russiske ubåter

JACKSONVILLE NAVAL BASE, FLORIDA (Aftenposten): Det er en ruteflyklassiker som skal gjøre følgende jobb for Norge og Nato i nord: Fange opp ubåter som seiler fra Russland. Og eventuelt knekke dem.

29. apr. 2022 05:30 Sist oppdatert nå nettopp

Milliarder av mennesker har fløyet med dem. Før pandemien hadde Norwegian 110 stykker, SAS på det meste 29.

Boeing 737–800 er overalt. Det er laget nærmere 11.000 slike fly.

Nå får Forsvaret fem. De har bare umerkelig tykkere skall og bitte litt større vinger enn passasjerflyutgaven.

Når Espen Sollid (21) og Lars Johansen (23) går om bord på US Navys flybase ved Jacksonville, er det i grønne flyvåpenuniformer. Fortsatt blir det servert kaffe om bord. Men også lyttebøyer, synkeminer, torpedoer og missiler. Den militære utgaven heter P-8 Poseidon.

På basen går Sollid og Johansen i klasse med to andre nordmenn, noen fra New Zealand og resten amerikanere. De kom i midten av mars. Når de to tromsøværingene reiser hjem til Norge i midten av oktober, skal de ha lært seg følgende jobb i USA:

Lytte etter og finne ubåter som går så dypt som de kan.

P-8 Poseidon fra Boeing over Jacksonville Naval Base, Florida. I tillegg til militær overvåking skal norske fly også brukes i forbindelse med søk- og redningsaksjoner til havs. I slike situasjoner gir de en suveren oversikt.