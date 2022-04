Avisbud-nettverk dømt for hvitvasking av Schibsted-penger

Et ektepar fra Latvia er dømt til fengsel i to år og ti måneder.

Her hvitvasker det latviske nettverket penger som kommer fra skatteunndragelse, ifølge Økokrim. Bildet ble brukt som bevis under rettssaken i Hordaland tingrett. Foto: Politiet

Nå nettopp

Mellom 2011 og 2018 drev de to et avisbud-selskap. Det leverte aviser som Bergens Tidende og Aftenposten i bergensområdet. Det var et enkeltpersonforetak, som fungerte som en underleverandør for Schibsted Distribusjon.

Nå er mannen og kvinnen dømt i Hordaland Tingrett til fengsel i to år og ti måneder for omfattende skatte- og avgiftsjuks.

Ekteparet har ennå ikke fått oversatt og forkynt dommen. Kvinnens forsvarer, Jørgen Riple, varsler at dommen vil bli anket. Mannens forsvarer, Bertil Christian Hast Rønnestad, sier at han «vil lese dommen nøye sammen med sin klient».

Aftenposten er eid av det samme selskapet som eier Schibsted Distribusjon: Det nordiske mediekonsernet Schibsted.

Les også Her mener politiet det latviske nettverket hvitvasker Schibsted-penger

Hadde falske utgifter

Ifølge dommen brukte de to såkalte «spøkelsesselskaper» til å lage falske kostnadsbilag. Disse ble brukt til å få uriktig fradrag for merverdiavgift og inntekt. Samtidig betalte de ingen skatt inn.

Ifølge dommen fikk de en skatte- og avgiftsfordel på fem millioner kroner. Pengene ble tatt ut som kontanter i Norge og i Latvia. Avisbudene som jobbet for dem, ble betalt svart.

Tingretten mener det må reageres strengt av allmennpreventive hensyn.

– Et slikt system gjør det mulig å utnytte dem som faktisk leverer avisen, samt bruke ulovlig arbeidskraft og misbruke NAV-ytelser, sier aktor i saken Susanne Åsheim Ihlebæk til Aftenposten.

Både personene som ble registrert på firmaet og det latviske ekteparet befant seg i Latvia, da saken ble anmeldt av Skatteetaten.

Etterforsket i Latvia

Økokrim har samarbeidet med latvisk politi under etterforskningen. Det har vært avgjørende for å få oppklart saken, forteller Susanne Åsheim Ihlebæk til Aftenposten. Hun var aktor i saken.

– Vi mener den sender et viktig signal om at det ikke lønner seg å reise til Norge for å begå kriminelle handlinger, og at man ikke slipper unna ansvaret ved å forlate landet. Dommen viser at man risikerer fengsel og kraftige bøter, og at man blir fratatt utbytte dersom man begår slike handlinger, sier Ihlebæk.

Hun legger til at de er fornøyd med dommen.

Nekter å svare

Aftenposten har tidligere skrevet om ekteparets omfattende virksomhet.

Under rettssaken kom det frem at de som hadde levert avisene jobbet svart. Det var heller ikke de samme personene som hadde skrevet kontrakt med Schibsted Distribusjon.

I åtte år hadde firmaet fungert som underleverandør. Representanter for Schibsted Distribusjon vitnet under rettssaken. Det ble klart at de ikke hadde gjort noe for å sjekke lønns- og arbeidsvilkår i løpet av de åtte årene.

Schibsted Distribusjon sjekket heller ikke om firmaet betalte skatt og merverdiavgifter. De har nektet å svare Aftenposten på om de vet hvem det var som faktisk leverte avisene.