To menn siktet etter knivdrap i Haugesund

En norsk statsborger i 20-årene ble drept natt til 1. nyttårsdag.

Politi og krimteknikere jobber på åstedet i Haugesund.

Nå nettopp

Halvannen time ut i det nye året fikk politiet melding om at en mann i Haugesund var knivstukket. Det ble raskt satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Klokken ti over to ble han erklært død.

Politiet har siktet en britisk statsborger i 20-årene for drap. En norsk statsborger i 20-årene er siktet for medvirkning til drap.

Det sa politiadvokat Fredrik Martin Soma på en pressekonferanse lørdag formiddag.

– De siktede har gitt en kort forklaring til politiet. Tidspunkt for ytterligere avhør er ikke fastsatt, sier Soma.

Han sier det har vært flere vitner til hendelsen.

– Det er tatt flere avhør, og arbeidet fortsetter utover dagen. Det er sperret av et område ved drapsstedet, og undersøkelser pågår på stedet, sier Soma.

Han vil foreløpig ikke si noe om det er en relasjon mellom den drepte og de siktede. Han vil heller ikke si om de siktede er kjenninger av politiet eller om de tilhører et bestemt miljø.

De pårørende til den avdøde er varslet.