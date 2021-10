Melding om vann i kjellere flere steder på Østlandet: I morgen kan det komme opp mot 70 millimeter nedbør.

Det har vært en travel lørdag for brannvesenet flere steder på Østlandet, med et hav av meldinger om vann i hus og kjellere som følge av nedbøren. Søndag vil mest sannsynlig bli enda våtere.

ILLUSTRASJONSFOTO: Det ventes store nedbørsmengder også i Oslo, søndag.

2. okt. 2021 14:09 Sist oppdatert nå nettopp

Flommer det over der du er? Send gjerne bilder til tips@aftenposten.no.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye regn på søndag. Dette gjelder blant andre flere steder på Østlandet. Lørdag gikk farenivået fra gult til oransje for deler av Østlandet, altså fra moderat til stor flomfare.

Allerede lørdag begynte meldingene om vann i hus og kjellere å renne inn til Øst 110-sentralen, som dekker 29 kommuner på Romerike, i Follo og i Østfold.

– Det dreier seg primært om vann i kjellere, og det har kommet meldinger siden klokken 07 i dag tidlig, sier operatør i Øst 110, Christian Jensen.

Fra natt til søndag og til søndag kveld risikerer flere områder på Østlandet enda større nedbørsmengder. Lokalt kan det komme mellom 50 til 80 millimeter.

Så store mengder regn oppstår statistisk bare en gang hvert femte år, ifølge Meteorologisk institutt.

På Twitter melder Øst 110-sentralen om et drøss av utrykninger i forbindelse med vannlekkasjer så langt i dag: Blant andre til Jessheim, Nannestad, Skjeberg, Fredrikstad, Sarpsborg, Fjellhamar, Løvenstad, Siggerud, Rælingen, Rygge, Ås, Oppegård og Lillestrøm.

– Vi er forberedt på mer av denne typen jobb i det neste døgnet, men akkurat nå er det opphold, og det er fint, sier Jensen.

Antall oppdrag lørdag er langt over normalen for Øst 110-sentral, forklarer han videre.

– Men vi er godt rustet til å takle det.

Ber oslofolk forberede seg

Også i Oslo skaper nedbøren arbeid for brann- og redningsetaten allerede lørdag.

– Vi har vært ute på noen innsatser som går på vannlekkasjer, men det er ikke snakk om mange, eller store innsatser så langt, sier vaktkommandør Hans Erik Tysdal i Oslo brann- og redningsetat.

Tysdal forteller at de har fått noen meldinger om vann i kjellere, men at det har gått forholdsvis bra.

– Nedbøren har gitt seg for øyeblikket, så vi er nok over nedbørstoppen her. For i dag.

Tysdal har sett værmeldingen, og erkjenner at det nok vil bli enda våtere i morgen. Det betyr gjerne flere våte kjellere, og flere oppdrag.

– Vi er forberedt på det, og har tatt forholdsregler, sier vaktkommandøren.

Å forberede seg kan også huseiere gjøre:

Følg værmeldingene

Ha drenering i orden: Åpne tette sluker, rensk takrenner

Hvis man vet kjelleren er sårbar for vanninntrenging, plasser verdifulle gjenstander høyt over gulvet, eller fjern dem fra kjelleren

Hvis uhellet først er ute, anbefaler Tysdal folk å gjøre følgende:

– Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt så fort som mulig.

2300 flomskader meldt inn i oktober måned de siste fem årene

Måneden oktober har svært variable tall i forsikringsstatistikken. I løpet av de siste fem årene har det vært spesielt ille i oktober 2017.

Da ble det meldt inn hele 454 naturskader knyttet til storm, og 1625 flomskader. Totalt de siste fem årene har det vært meldt inn 2304 flomskader i oktober måned, og 1228 naturskader knyttet til storm.

Sigmund Clementz fra forsikringsselskapet If oppfordrer til å flytte kjøretøyer som står parkert på steder der det samler seg mye vann. Dessuten bør man være ekstra aktsom på veiene:

– Å kjøre gjennom noe man tror er en liten sølepytt er en risikosport. Ofte samler det seg mye regnvann i kulverter i underganger under veier og jernbane. Ikke ta sjansen, det skal ikke mye vann inn i bilen før det blir store skader.