Klesplagg funnet ved fossen i Kvam

Politiet har gjort funn av både båt og klesplagg nedenfor fossen i Tokagjelet i Kvam der tre personer har vært savnet siden søndag kveld. Helikopter er satt inn i søket.

En stor redningsaksjon ble startet søndag kveld etter at tre personer ble meldt savnet da båten deres ble tatt av strømmen i elven ved Tokagjelet i Kvam.

25. okt. 2021 12:06 Sist oppdatert 8 minutter siden

Tre voksne personer, to menn og en kvinne, ble søndag kveld meldt savnet etter at de la ut med robåt over et vann, like overfor en demning og en foss i Tokagjelet i Kvam i Hardanger. De hadde også med seg en hund i båten.

Politiet tror det er liten mulighet for å finne de tre savnede personene i Kvam i live, men har ikke endret søket til å gjelde antatt omkomne personer.

– Mulighetene er dessverre små, sånn som vi ser det nå, sa innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Fant klesplagg

Båten de tre satt i, skulle krysse et fjellvann på Kvamskogen for å komme til en hytte de har tilknytning til, men er blitt tatt av strømmen. Ifølge politiet har det ført til at båten har gått ned mot en demning, der det er en bratt foss med et fritt fall på rundt 15 meter.

– Siste observasjon er at båten følger strømmen og går ned mot demningen og fossen. Det sier innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt.

Båten ble mandag formiddag funnet ved Tokagjelet nedenfor fossen. Politiet knytter funnet til hendelsen.

Klokken 15 varslet politiet at det også er gjort funn av klesplagg i nærheten av der båten ble funnet.

– Vi har søkt i fossen, i elven og i Movatnet som går ut i Hardangerfjorden, med redningshunder, redningsmannskaper fra brannvesenet, Røde Kors og Sivilforsvaret. Spesielt i nærheten av fossen hvor disse tre sannsynligvis har falt ned. Vi har funnet gjenstander, blant annet klesplagg, i nærheten av der båten ble funnet, sier Laupsa.

Leteaksjonen har pågått hele dagen med store mannskaper. Politiet beskriver leteforholdene som svært bratte og vanskelige. Det brukes blant annet droner i søket.

På pressekonferansen kl. 15 varslet politiet at det et redningshelikopter med termisk kamera er satt inn i søket etter de tre personene.

Selv om politiet tror det er liten mulighet for å finne de tre savnede personene i Kvam i live, har de ikke endret søket til å gjelde antatt omkomne personer.

Svein Valland Laupsa, innsatsleder i Vest politidistrikt, og politistasjonssjef i Norheimsund, Terje Sperrevik, informerer pressen om redningsaksjonen.

Savnede fra Askøy

– De tre savnede er sjø- og fjellvante folk. De har pleid å krysse dette punktet tidligere, men denne gangen ble de uheldigvis tatt av strømmen og ført ned mot fossen, sier Laupsa.

De tre har en relasjon, både til hverandre og til personen som meldte fra om hendelsen søndag kveld.

Laupsa ønsker ikke å gå ut med alder på de tre, men omtaler dem som «godt voksne» personer fra Askøy kommune.

Politiet opplyser at de fortsatt ser på dette som en redningsaksjon, men vurderer situasjonen fortløpende.

– Jo lengre tid det går, hvor mindre er sjansen for å finne dem i live. Men vi søker fortsatt og håper vi finner dem i live, sier Laupsa.

– Vi leter i hele elven. Det er ganske mange kilometer, sier han.

Tre personer er forsvunnet etter at båten deres ble tatt av strømmen ved Tokagjelet i Kvam.

Stri strøm og høy vannføring

Etter at meldingen kom inn til nødetatene, har store styrker deltatt i søket, men forholdene har vært svært krevende. Det er vanskelig flyvær i området og ikke mulig å bruke helikopter.

Tidligere på dagen ble det funnet en åre, sa innsatsleder Atle Birkeland.

– Det er observert årer som er kommet ned elven, Jeg vet at det er en åre som er observert, men det skal ha blitt meldt inn funn av to årer, sier Birkeland.

Det har falt mye regn i området, og det er stri strøm og høy vannføring i den bratte elven.

Nødetatene var i arbeid med å søke etter de tre personer etter at båten deres ble tatt av strømmen i elven ved Tokagjelet i Kvam.

– Påvirker oss alle

Røde Kors Hjelpekorps opplyser at båter og vannscooter er satt inn i søket.

I tillegg har 15 frivillige fra Norheimsund, Øystese og Bergen Røde Kors Hjelpekorps bemannet observasjonsposter langs elven. Røde Kors vil i løpet av mandag sette ytterligere to båter inn i søket.

Kvam kommune opprettet mandag kriseteam.

– Det er en alvorlig hendelse. Det påvirker oss alle, sier ordfører Torgeir Næss (Ap) i Kvam til NTB.