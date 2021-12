Kåre Willoch er død. – Vi kommer til å savne ham, sier kronprins Haakon.

– Klok. En markant statsminister. En læremester. En sentral politisk leder. Dette er noen av karakteristikkene av Kåre Willoch, som døde mandag, 93 år gammel.

Kåre Willoch var statsminister fra 1981 til 1986. Aftenposten møtte ham i 2015 da han var aktuell med boken «Strid og samarbeid mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk fra 1814 til i går».

6. des. 2021 17:11 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er med stor sorg Høyre i dag mottok den triste beskjeden om Kåre Willochs bortgang. Våre tanker går nå først og fremst til Anne-Marie, barna, barnebarna og resten av hans nærmeste, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Kåre Willoch var statsminister fra 1981 til 1986. Han var stortingsrepresentant for Høyre i åtte perioder, fra 1957 til 1989. Willoch har også vært handelsminister og Høyre-leder, og avsluttet yrkeslivet som fylkesmann i Oslo og Akershus.

Willoch er særlig kjent for sin økonomiske politikk, med avreguleringer og varsomhet rundt bruk av offentlig pengebruk.

– Han var en markant statsminister, som var ledende i moderniseringen av det norske samfunnet. Hans samfunnsengasjement var bredt og dypt, og varte livet ut. Vi har alle mye å takke Kåre Willoch for. Hans bortgang er et stort tap for det politiske Norge, sier Erna Solberg.

Solberg: Besøkte ham med bløtekake

Sist gang Solberg møtte Willoch var på bursdagen hans i 2019, forteller hun til Aftenposten. Da var hun og en partikollega innom med bløtekake, for det visste hun at han elsket.

– Vi hadde en hyggelig stund, men han var litt irritert over at han ikke klarte å være like presis i sine uttalelser som han pleide. Han var litt svekket og hadde problemer med å snakke. Det likte han dårlig, forteller Solberg.

– Hva er det viktigste du har lært av ham?

– Å tenke langsiktig. Å ikke løpe etter korte gevinster, men gi folk stabilitet og forutsigbarhet.

Også kronprins Haakon, som denne uken er på reise i USA, mottok beskjeden om Willochs bortgang med sorg.

– Det var veldig trist å høre at han er gått bort. Han var en person jeg personlig satte stor pris på, sier kronprinsen til Aftenposten.

– Han var en viktig politiker, men også en statsmann. Det var spennende å følge hans engasjement også etter han han gikk ut av politikken, som en vittig samfunnsstemme. Vi kommer til å savne ham, avslutter kronprins Haakon.

Kåre Willoch er særlig kjent for sin økonomiske politikk, med avreguleringer og varsomhet rundt bruk av offentlig pengebruk.

Støre: Jeg vil huske ham som en markant og klok politiker

«Det er med sorg vi i dag har fått høre at Kåre Willoch er død», skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en SMS.

Willoch satte sitt preg på det politiske Norge gjennom flere tiår, både som stortingsrepresentant, statsråd, statsminister og fylkesmann, og i flere tiår etterpå som aktiv samfunnsdebattant, uttaler Støre.

«Willoch var en hardtarbeidende politiker med et oppriktig engasjement for landet sitt og verden utenfor, med vilje og evne til å engasjere seg i nye saker.» skriver statsministeren videre.

Støre minnes særlig Willochs velformulerte argumenter og klare meninger som gjorde at han markerte han seg i debatter lenge etter at han ga seg som aktiv politiker.

«Jeg vil huske ham som en markant og klok politiker. Mine tanker går i dag til Kåre Willochs familie, venner og partifeller i Høyre.» avslutter Støre.

Kåre Willoch under Høyres landsmøte på Gardermoen i 2018.

Brundtland: – En sentral politisk leder er gått bort

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) kaller sin tidligere politiske rival Kåre Willoch en hedersmann. De to møttes ofte i debatter og kunne ha en tøff tone.

– En sentral politisk leder i vårt land er gått bort. Kåre Willoch satte sterkt preg på sin samtid i mange tiår, som statsråd og partileder, før han vant valget og etterfulgte mine første 9 måneder som statsminister i 1981, sier Brundtland i en uttalelse mandag.

Tidligere statsministre Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch arm i arm da regjeringen og departementene feiret seg selv i anledning 200-årsjubileet ved Karpedammen på Akerhus festning i 2019.

De to var sentrale personer i norsk politikk gjennom 1980-tallet, og Brundtland minnes hvordan de var i både samarbeid og strid, men at hennes regjering stilte seg bak Willoch da han var kandidat til å bli Nato-leder på slutten av 1980-tallet.

– Jeg har aldri vært i tvil om de kvaliteter og de sterke lederegenskapene som preget min fremste politiske motstander gjennom deler av 70 og 80-tallet, sier hun.

Brundtland sier hun vil hedre og huske Willoch som hedersmann, og med takk og stor respekt.

– Arne Olav og jeg sender i dag våre tanker til Anne Marie og den nære familie, avslutter den tidligere Ap-lederen.

Stoltenberg: Ruvende politiker

Natos generalsekretær, tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg, beskriver Willoch som «en ruvende politiker som forandret Norge» på Facebook:

«Han var kunnskapsrik, hardtarbeidende og behersket hele spekteret av det politiske saksområdet. Han var en respektert leder og en fryktet politisk motstander.»

Stoltenberg forteller at han fikk gleden av å samarbeide med Kåre Willoch i forsvarskommisjonen han ledet på begynnelsen av 1990-tallet og utfordringen med å møte ham i politiske debatter.

«Vår felles interesse for økonomifaget ga oss mange felles vurderinger, selv om vi var på hver vår side i politikken. I dag går tankene mine til Anne-Marie, barn, barnebarn og alle dem som savner Kåre Willoch» skriver Stolberg.

Også tidligere Ap-leder og statsminister Thorbjørn Jagland tar til orde på sin Facebook-side:

«Kåre Willoch var en ekte konservativ som ethvert samfunn har behov for. En stemme for høflighet, vennlighet og ordentlighet i det offentlige liv har sluknet».

Bondevik: En læremester for meg

– Han var en læremester for meg når det gjelder å være statsminister.

Det sier KrFs tidligere statsminister og partileder Kjell Magne Bondevik. Han forteller at Willoch, ved siden av KrFs tidligere statsminister Lars Korvald, var den han lærte mest av i rollen som statsminister.

Bondevik satt i Willochs regjering i tre år på 80-tallet.

– Det kom til nytte for meg som statsminister. Det sa jeg til ham flere ganger. Og det synes han var hyggelig å høre. Han kvitterte tilbake og sa positive ting til meg også, sier Bondevik.

Han forteller at de to fikk et tettere og tettere forhold de siste årene og omtaler meldingen om Willoch bortgang som trist og vemodig.

Bondevik opplyser at han har besøkt ham et par ganger de siste par årene, senest hjemme på Ullern for et halvt år siden.

– Han satte veldig stor pris på besøk. Vi snakket om politikken på vår tid, nåtidens politikk, og vi snakket om internasjonal politikk, som vi begge ble mer og mer opptatt av, sier han.

Bondevik gir uttrykk for at Willoch skiftet litt fokus opp igjennom årene. Han viser til hans økende engasjement for klima og miljø og bl.a. hans ønske om dialog med muslimene.

– Og så var han opptatt av familiepolitiske spørsmål. Der følte jeg at vi var på linje, sier han.

– Hva vil han bli husket for?

– Han så behovet for reformer i samfunnet på 80-tallet, sier han og minner om hans oppløsning av kringkastingsmonopolet, for større mangfold i mediene, for utvidelse av butikkenes åpningstider på hverdager, for Gro-Kåre-dueller og selvsagt for å holde orden i økonomien.

– De senere årene etter at han var ute at politikken, var han også veldig opptatt av palestinernes situasjon. Det vil han nok også bli husket for, sier Bondevik.

Her er Kjell Magne Bondevik ( t.v.) i samtale med daværende statsminister Kåre Willoch og Rolf Presthus (H).

Takkes for bredt engasjement

Willoch gikk inn i politikken da han var i 20-årene. Hans politiske karriere startet som medlem av bystyret i Oslo i 1952. Et par år senere, i 1954, ble han vararepresentant på Stortinget for Oslo Høyre.

En rekke kjente samfunnsdebattanter og politikere takker nå Willoch for et bredt engasjement, både for palestinere og for kampen mot økte klimautslipp.

Arild Hermstad var leder i Framtiden i våre hender i 15 år og før han ble nestleder i MDG. Han skriver følgende på Twitter, der han også kaller Willoch for «klimaaktivist»:

«Da vi i Framtiden i våre hender startet besteforeldreaksjonen for en ansvarlig klimapolitikk, takket han umiddelbart ja til å fronte dette, og han var en viktig miljøstemme. Takk for alt!»

Skal hedres med begravelse på statens bekostning

Willoch skal hedres med begravelse på statens bekostning.

Det melder regjeringen i en pressemelding.

Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen. Willochs etterlatte har takket ja til dette.

Om lag 100 personer er blitt begravet på statens bekostning siden ordningen ble innført i 1881.