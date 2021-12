Munnbind, uteliv og juleselskaper. 25 spørsmål og svar.

Litt lett tummelumsk av nye råd og påbud? Her er noen enkle spørsmål og svar som kanskje hjelper litt.

I utelivet er det innført krav om munnbind bortsett fra når man sitter på plassen sin, men det er også innført skjenkestopp.

Mandag kveld la myndighetene frem nye tiltak for å begrense koronasmitten.

– Nå er det alvor, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Tiltakene vil i minst fire uker fremover sterkt prege både folks private liv og samfunnet. Hensikten er å redusere smitte og sykdom. Frykten er en krise i helsevesenet.

Her er litt om grepene du må forholde deg til. Svarene er basert på nye nasjonale tiltak, offentlige utsagn fra helsetopper og covid-forskriften:

1. Hvem bør jeg holde minst 1 meters avstand til?

Alle andre enn dem du bor med og nær familie.

2. Gjelder dette også mellom barn på fritiden?

Nei.

3. Hvor mange gjester kan jeg ha hjemme?

Anbefalingen er maks ti.

4. Inkludert de som bor der?

Nei, ti i tillegg.

5. Hva med det ene selskapet der man kan ha 20 gjester?

Også der kommer antallet gjester i tillegg til dem som bor der.

6. Gjelder rådet om maks ti gjester også barnas skolevenner?

Nei.

7. Er det ok å sitte tett sammen hvis vi følger rådet om maks antall gjester?

Niks. Anbefalingen er fortsatt 1 meters avstand.

8. Kan vi ha fem-seks juleselskaper med nye ti gjester hver gang?

I prinsippet er svaret ja. Helsemyndighetene håper likevel du ikke «makser» dette på den måten.

9. Er fotballtrening og korpsøvelser nå forbudt?

Nei, men innendørs bør de ikke være flere enn 20.

10. Kan voksne trene sammen?

Rådet tilsier nei – med mindre man er ute, maks 20 og kan holde meteren.

11. Kan jeg selv fritt velge å dra på kontoret?

Nei, egentlig ikke. De som kan jobbe hjemmefra, skal jobbe hjemmefra. Vilkåret et at det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal også kunne dokumentere at de ansatte har fått beskjed om hvordan dette skal gjennomføres.

12. Er jeg nødt til å bruke munnbind?

Ja, dette er påbudt i forskrift.

13. Når gjelder plikten?

Når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

14. Eksempler?

Butikker, kjøpesentre, kafeer, spisesteder, frisørsalonger, hudpleie, buss, trikk og taxi.

15. Gjelder det også de ansatte der?

Ja.

16. Finnes det unntak?

Ja. Du er yngre enn 12, eller du har en medisinsk grunn til ikke å bruke munnbind. Da er det greit å droppe det.

I tillegg kan du ta det av når du har satt deg ned på et serveringssted.

17. Kan jeg fortsatt spise ute?

Ja, men uten øl eller vin til maten. Kafeer og restauranter kan holde åpent, men det er innført skjenkestopp.

18. Gjelder det også uteservering?

Ja.

19. Hva med arrangementer?

De mister også retten til å skjenke alkohol.

20. Men blir konserter og forestillinger forbudt?

Nei, men i praksis er kravet til antall tilskuere såpass lavt at svært mye nok blir avlyst.

21. Hvor mange kan man være, da?

Innendørs er det maks 50, men da må det være faste sitteplasser. Maks 20 tilskuere hvis det ikke er det. Utendørs kan man være inntil 600 med fast plass, men da med 200 i hver adskilte seksjon.

22. Kan man fortsatt reise bort/hjem til jul?

Ja. Helseminister Ingvild Kjerkol sier for eksempel hun skal til Stjørdal. Rådet fra helsemyndighetene er likevel å begrense omgangen med andre mennesker før man reiser til juleselskaper i andre deler av landet.

23. Hva med utenlandsreiser?

Der gjelder de samme reglene som før den siste innstramningen.

24. Har vi glemt noe da?

Ja. Det finnes et vell av tiltak, råd og krav. Det er blant annet innført såkalt «gult nivå» på skoler, formaninger om digital undervisning for studenter og egne regler om for eksempel kirkevandring.

25. Men hva er viktigst?

Helsemyndighetene har to punkter de alltid, alltid, alltid minner folk om: