Abid Raja tar et oppgjør med jødehat som en imam i Drammen publiserte nylig. Kultur- og likestillingsministeren minner om at mange muslimer frykter hat og angrep, derfor burde de ikke utsette andre for det. Han deltok nylig på toårsmarkeringen for terrorangrepet i Al-Noor moskeen i Bærum (bildet) og på 10-årsmarkeringen for terrorangrepet 22. juli.