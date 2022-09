Norge Kreftbehandling Astrid (36) får ikke ny kreftmedisin i tide. Norske pasienter må vente stadig lenger.

ÅLESUND (Aftenposten): Noen kreftpasienter må vente to-tre år på at nye medisiner skal godkjennes til bruk på norske sykehus. Men har du helseforsikring eller penger, får du behandling tidligere.

24 minutter siden

Astrid Marie Nedregotten (36) har brystkreft med spredning. For å få kreftmedisin i tide, må hun samle inn penger.

Tommy Buckholm Taknæs (55) har lungekreft med spredning. Men helseforsikringen betaler for hans kreftmedisin.

Medisinene de to trenger, har i flere måneder vært til vurdering hos Beslutningsforum for nye metoder. Forumet godkjenner alle nye og dyre behandlinger for at norske pasienter kan få dem på det offentliges regning.

Astrid Marie Nedregotten (36) har ikke tid til å vente. Hun trenger å begynne med medisinen Enhertu så fort som mulig.

Det har gått seks år siden hun fant en kul. Da var hun bare 30 år.