– I 10. klasse var jeg veldig sjenert og likte ikke å snakke høyt i klassen. I det ekstra skoleåret fikk vi mye praksis i å snakke høyt. Det gjorde meg tryggere i fagene og mer sosial, forteller Sara Husayn.

Hun gikk ut fra det 11. skoleåret, kalt Fundament, ved Kuben videregående skole i fjor. Nå har hun lagt bak seg første år på studiespesialisering ved Hersleb videregående.

Sammen med Mohammed Yousef er hun tilbake på Kuben for å hilse på lærerne og elevene i årets kull, som nå er ferdig med det 11. skoleåret.

– Uten å ha gått et år på Fundament ville det vært vanskelig å begynne på videregående, mener Yousef.

Lave skolepoeng gir frafall på videregående

Problemer på hjemmebane. Sosiale eller psykiske utfordringer. Det kan være mange grunner til at utfordringene hoper seg opp og karakterene på ungdomsskolen ikke blir de beste.

Tall fra SSB viser at blant elever som har 35 poeng (3,5 i snittkarakter) eller lavere, vil bare halvparten fullføre videregående skole.

I to år har derfor Oslo testet et 11. skoleår for elever i fire bydeler i Groruddalen, elever som har 30 poeng eller lavere fra 10. klasse. Det skal gjøre elevene mer forberedt på videregående skole, både faglig, sosialt og emosjonelt.

Fra høsten blir tilbudet permanent, og det utvides til å gjelde elever fra Søndre Nordstrand og Gamle Oslo også.

Det regjeringsnedsatte Lied-utvalget anbefaler imidlertid ikke et 11. skoleår. I stedet foreslår de at elever med lave skolepoeng får begynne på innføringsfag parallelt med oppstart i 1. klasse på videregående skole. Hensikten er å styrke elevene i basisfag for at de etter hvert skal ta igjen kullet sitt og følge det vanlige skoleløpet.

I tillegg mener utvalget at elevene skal sikres mulighet til å få opplæring i fag de ikke består også etter endt videregående opplæring.

– Trenger mer enn bare fag

Ritha Angen, avdelingsleder for elevtjenesten ved Kuben videregående skole, forteller at det 11. skoleåret innebærer mer enn bare å forbedre elevenes karakterer.

– Å forbedre karakterene er så klart et mål. Men disse elevene trenger mer enn bare fag for å klare det. Noen elever trenger støtte til å ta noen valg om fremtiden sin, og vi jobber systematisk med sosial læring, sier Angen.

Morten Uglum

Elevene får individuelle timeplaner, basert på en kartlegging i starten av skoleåret. Fellesskapet i klassen og det sosiale spiller også en viktig rolle.

– Elevene synes ulike fag er utfordrende, og noen trenger å jobbe med sosial læring. De får derfor oppfølging på akkurat det de har behov for, sier Angen.

– Noen trenger også tid til å lære å være en selvstendig og ansvarlig elev. Mange av elevene har ikke følt mestring på ungdomsskolen og trenger tid til å tørre å ta steget for å begynne å lære igjen, sier Angen.

Fakta: Lied-utvalget Lied-utvalget, ledet av Ragnhild Lied, la før jul frem sin rapport med forslag til endringer i videregående opplæring. Rapporten er på høring frem til 1. juli. I rapporten kommer de med anbefalinger som kan være med å hindre frafall i videregående opplæring. I rapporten skriver de at «elever med manglende kompetanse fra grunnskolen skal sikres mulighet til å få den nødvendige startkompetansen å bygge videre på». Utvalget mener at en slik opplæring skal være en integrert del av den videregående opplæringen, og dermed ikke organiseres som et 11. grunnskoleår.

Var urolig i timene

Dhilan Krishnapala er en av elevene som har fullført Fundament-klassen i løpet av dette skoleåret. På ungdomsskolen var han urolig i timene. Han liker å sitte alene for å få ro når han skal jobbe med fag. Det fikk han gjøre i Fundament-klassen på Kuben.

– I klasserommet sitter jeg ikke alltid stille. Det var fint at jeg fikk lov til å gå på et eget rom av og til, og at jeg fikk lage musikk i musikkstudio. Det liker jeg veldig godt, sier Krishnapala.

Til høsten håper han å komme inn på videregående med studieretning helse.

Wiktoria Skorek likte at det var mange muntlige fagsamtaler i stedet for skriftlige prøver i Fundament-klassen.

– Jeg liker bedre å forklare ting muntlig enn skriftlig, sier hun.

Fakta: 11. skoleår Et 11. grunnskoleår har vært prøvd ut på Kuben videregående skole i Oslo i to år og blir et permanent tilbud fra høsten.

Drammen kommune er blant andre kommuner som tilbyr et 11. skoleår.

Det 11. skoleåret er et tilbud til elever med lave karakterer fra 10. klasse, slik at de blir bedre forberedt til å begynne på videregående skole.

Det ekstra skoleåret er frivillig, og elevene velges ut på bakgrunn av samtaler med elevens lærere, eleven selv og foreldrene.

Fundament-klassen på Kuben er en liten klasse med tett oppfølging fra lærere og bydelskoordinator.

Elevene får god tid til å utvikle faglige og sosiale ferdigheter i et trygt og aktivt læringsmiljø.

Elevene får karriereveiledning og muligheter for praksiserfaring i bedrift med lønn.

– Et ekstra kurs vil ikke være nok

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, sier de nå gjør et 11. skoleår på Kuben permanent fordi de ser at det er vellykket.

– Vi ser at det har vært klokt å innrette dette frivillige skoleåret mot bredden av utfordringer som elevene sliter med. Det gjelder fag, men også erfaringer fra skole og livet, som ungdommene kan trenge hjelp med, sier Thorkildsen.

Hun viser til at blant elever i Oslo har rundt 200 elever bare 20 skolepoeng (snittkarakter på 2) når de går ut fra 10. klasse, og 800 elever har 30 skolepoeng eller lavere.

Hun tror Lied-utvalgets forslag om innføringsfag parallelt med oppstart i 1. klasse på videregående vil være for snevert for denne elevgruppen.

– Kompetansekrav er bra, og jeg støtter hovedretningen i Lied-utvalgets rapport. Men et kvalifiseringskurs må favne bredere hvis vi skal klare å møte disse ungdommenes behov. Mange har såpass store problemer at et ekstra kurs i noen fag ikke vil være nok, mener Thorkildsen.

Høringsfristen på Lied-utvalgets rapport er 1. juli. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om videregående opplæring i 2021.