DNA-profilen av liket i Barentshavet er klar

– Vi har hentet ut DNA-profilen til den avdøde og skal nå søke i internasjonale registre, sier Ståle Luther, seksjonsleder for etterforskning i Troms politidistrikt til Dagbladet.

Det er fra før slått fast at det dreier seg om en mann mellom 30 og 50 år.

Det norske fiskefartøyet Remøy fikk et lik i trålen i Smutthullet i Barentshavet 4. april.

Liket ble levert til politiet i Båtsfjord og ble deretter fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Der startet politiets krimteknikerne og sykehusets rettsmedisinere obduksjonen og jobben med å finne identiteten til den avdøde.

De har blant annet fotografert tenner og sikret fingeravtrykk.

Politiet har tidligere bekreftet at de undersøker om liket kan være en av to savnede snøkrabbefiskere, blant annet en person som ennå ikke er funnet etter en ulykke med et latvisk snøkrabbeskip i 2016. Ulykken skjedde bare 1,7 kilometer fra likfunnet i april.