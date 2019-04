Svindelforsøk mot forsvunnet kvinnes familie

Mens familien venter på livstegn fra den 69 år gamle kvinnen, som har vært savnet i over fem måneder, er det andre som forsøker å utnytte den pressede situasjonen familien befinner seg i, skriver Dagbladet.

Politiet bekrefter at de har avdekket forsøk på å svindle ektemannen Tom Hagen og hans familie.

– Det er riktig at politiet har avslørt enkelte forsøk på bedragerier. Bedrageriforsøk er straffbart, og henvendelsene etterforskes for å avklare om personer skal straffeforfølges. Jeg kan bekrefte at enkelte av henvendelsene kommer fra utlandet, sier politiinspektør Tommy Brøske.

Flere av svindelforsøkene skal ha skjedd den siste måneden. Avisen skriver at politiet har forsøkt å kontakte flere av dem som har prøvd å lure familien Hagen. Brøske vil ikke gå inn på detaljene i hva politiet har gjort eller hvor de mistenkte bedragerne kommer fra.

Brøske understreker at det viktigste målet med etterforskningen av forsvinningen er å finne Anne-Elisabeth Hagen i live. 69-åringen forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober i fjor. Det har kommet krav om løsepenger, men ingen beviser på at hun fortsatt lever.