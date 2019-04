«Siktede knytter seg til hendelsen, men sier han ikke husker selve det seksuelle overgrepet. Han har erkjent straffeskyld i henhold til siktelsen», skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding onsdag ettermiddag.

22-åringen ble pågrepet mandag i forrige uke. Han hadde flybillett hjem til Romania samme dag.

Vestfold tingrett fengslet onsdag i forrige uke den rumenske statsborgeren i fire uker. Han er siktet for overfallsvoldtekten på Sem i Tønsberg søndag 24. mars.

Offeret var en tilfeldig, ung kvinne som var ute på kveldstur mens hun trillet barnevogn.

Ifølge kvinnens politiforklaring tok gjerningsmannen først kvelertak på henne før han tvang henne i bakken. Deretter skal han ha truet henne med et skrujern til å følge ham til åstedet der voldtekten skjedde, går det frem av forklaringen tingretten har lagt til grunn for fengslingen.

Kvinnen ropte om hjelp, og ifølge politiets operasjonsleder gjorde dette at gjerningsmannen valgte å løpe fra stedet.

Politiets fantomtegning

Nekter å forklare seg

Kort etter pågripelsen forsøkte politiet å ta et avhør, men 22-åringen nektet å si noe. Det samme gjentok seg dagen etter.

Politiadvokat Lise Dalhaug sier etter onsdagens rettsmøte at siktede også da nektet å forklare seg.

– Jeg ba retten om å protokollføre at han ikke ønsker å forklare seg før han hadde fått lest igjennom sakspapirer, sier Dalhaug, som med det trolig ønsket å gjøre et poeng av at siktede da kan tilpasse sin forklaring etter politiets bevis når han går i avhør.

Bare hittil er det blitt over 500 sider med saksdokumenter.

DNA-profilen ga gjennombrudd

Det var om kvelden forrige onsdag politiet fikk beskjed fra Kripos om at de hadde sikret en fullverdig DNA-profil fra åstedet i Olav Digres vei på Sem i Tønsberg.

Politiet fikk ingen treff i sine norske registre, og torsdag morgen ble DNA-profilen sendt ut i hele Europa via Interpol.

Mandag 1. april ved 15-tiden kom det beskjed fra Romania om treff på en 22 år gammel mann som 19. oktober i fjor ble løslatt etter soning av en dom for ransforsøk.

Per Annar Holm

Pågrepet etter få timer

Noe av det første politiet gjorde var å sjekke passasjerlistene på fly ut av Norge. Ifølge rettsboken fra Vestfold tingrett hadde siktede billett hjem til Romania samme dag.

– Vi sjekket flere aktuelle adresser på Sem i Tønsberg, og på en av disse ble siktede pågrepet uten dramatikk ved 19-tiden mandag, sier Dalhaug.

Mannen kom til Norge 19. januar i år, og har livnært seg med å ta ulike malerjobber.

Fordi han har kjæreste hjemme i Romania, og ingen tilknytning til Norge, begrunnet Dalhaug begjæringen om varetekt med unndragelsesfare.

22-åringen nekter straffskyld, men hadde ingen innvendinger til politiets krav om fire uker i varetekt. Dommerfullmektig Christine Bonnegolt etterkom deretter politiets begjæring.

– Min klient er villig til å forklare seg for politiet senere, men han vil først sette seg inn i sakens dokumenter, sier advokat Robert Wagner, som møtte for den oppnevnte forsvareren Jon Anders Hasle.