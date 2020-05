– «Opprørt» er ordet som beskriver best hva jeg føler etter å ha lest saken om de to brødrene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Aftenposten skrev onsdag om hvordan to brødre kunne bli to av de verste ungdomskriminelle i Oslo, bare 14 og 15 år gamle, til tross for at bekymringsmeldingene haglet inn til barneveret.