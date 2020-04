Frisørsalongen er smal. Erik Thorsen, som eier Adam og Eva Grensen, vil ikke ta noen sjanser. En krok er satt på kaffemaskinen. Lapper med smitteverninstruksjoner henges opp. Møbler er flyttet fra hverandre for å overholde en-metersregelen, og de ansatte er delt inn i fire team som skal jobbe annenhver dag.

Det har vært intensiv jobbing de siste dagene, forteller Thorsen.

Jan Tomas Espedal

Nå gjenåpner flere virksomheter med en-til-en kontakt, som frisører, hudpleiere, tatovører og massører. De har vært stengt siden 12. mars. Bransjene omfatter drøyt 33.000 arbeidsplasser. De må følge FHIs smittevernveileder for å åpne igjen.

Det har vært mye å sette seg inn i på kort tid, ifølge Thorsen. Men han gleder seg til å åpne dørene.

– Som frisør får du jo et slags vennskapsforhold til kunder du har hatt i mange år, sier salongeieren.

Han tror at de få timene som er ledig de neste ukene, forsvinner fort.

Forsiktig åpning

– For oss handler gjenåpningen om mye mer enn penger, sier Anne Mari Halsan. Hun er administrerende direktør i Norges Frisør- og Velværebedrifter (NFVB). De representerer 1300 frisør- og hudpleiebedrifter. De er blitt kontaktet av tusenvis av kunder som savner nærkontakt.

– Det er lett å glemme hvor viktige disse yrkene er for den nasjonale helsen, sier hun.

Mens samfunnet har vært stengt, har håret vokst. Ettervekst og ville frisyrer gjør at frisørene venter stor pågang i tiden som kommer.

Derfor ber Halsan kundene om å vise forståelse for at mange går inn i en prøvetid med begrenset tilbud og rutiner som må jobbes inn.

– Paranoide når det kommer til smitte

For smitteverntiltakene er strenge. Ansatte skal vaske eller desinfisere hendene før og etter hver kundekontakt. Kundene får ikke mat og drikke. Utstyret skal rengjøres mellom hver kunde.

NFVBs medlemsbedrifter har i tillegg sjekklister som kontinuerlig skal gjennomgås. Halsan mener at det er tryggere å gå til frisøren nå enn før pandemien.

De fleste frisørene er innstilt på å følge reglene. De tåler ikke å stenge igjen.

– På mange måter er vi paranoide når det kommer til smitte, sier hun.

Fakta: Her er reglene bedriftene må følge Virksomhetene skal iverksette nødvendige hygienetiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift: Ansatte skal vaske eller desinfisere hendene før og etter hver kundekontakt. Mulighet for å vaske eller desinfisere hendene skal være tilgjengelig for kunder når de kommer og forlater virksomheten. Engangs papirhåndklær ved håndvask skal være tilgjengelig for både ansatte og kunder. Lokaler, toaletter, vaskeservanter o.l. skal rengjøres minst en gang daglig. Tidspunktene for gjennomført rengjøring skal dokumenteres. Dørhåndtak, trappegelendre, bankterminal, kasseapparat og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres, skal rengjøres hyppig og flere ganger daglig. Utstyr som er brukt (sakser, kammer, børster e.l.), armlener, behandlingsbenk, servant for hårvask, skillevegg og lignende skal rengjøres mellom hver kunde. Håndklær, kapper og andre tekstiler som er i kontakt med kundene, skal byttes mellom hver kunde. Tekstilene skal før eventuell gjenbruk vaskes på så høy temperatur som de tåler. Servering av mat eller drikke, inkludert te eller kaffe, skal ikke inngå som et tilbud til kundene. Virksomheten skal ikke ha ukeblader, aviser mv. tilgjengelig i venteområder eller i lokalene for øvrig. Det skal kunne holdes minst en meters avstand mellom kundene, mellom de ansatte og mellom ansatte og andre ansattes kunder. Dette gjelder i venteområde, arbeidslokale og pauserom. Unntak fra dette gjelder ved veiledning av lærlinger. Ved timebestilling skal kundene få informasjon om tiltak for å begrense smitte og om hvilke betingelser som gjelder for å få tjenesten, inkludert at personer med feber eller symptomer på luftveisinfeksjon ikke kan motta tjenester. Kilde: Lovdata.

Privat

NHO: – Norge er blitt et fattigere land

Store deler av samfunnet har vært stengt siden 12. mars på grunn av koronaviruset. Det har gjort et innhugg i norsk økonomi. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) vet ikke nøyaktig hvor mye penger samfunnet får igjen ved å åpne forsiktig nå. Men vi trenger pengene. Derfor er det viktig at flere kan gå på jobb igjen.

– Norge er blitt et fattigere land. Den gjennomsnittlige innbyggeren har fått mindre å rutte med, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

Jan Tomas Espedal

Dørum forklarer at pandemien og smitteverntiltakene rammer norsk økonomi på tre måter:

At skoler, barnehager, frisører og hudpleiere er stengt, koster penger. Det er en gevinst for samfunnet at frisører kan klippe hår istedenfor å bli hjemme. Samtidig er foreldre mindre produktive når de må passe barna, dette koster også penger. Økonomi er også styrt av forventninger om hva som skjer fremover. Er samfunnet stengt og usikkerheten høy, så bruker vi mindre penger og bedrifter er mindre villige til å ansette. Når folk går på jobb og slutter å få dagpenger fra staten, sparer også Norge penger på det.

– Det er positivt at mange får jobbe igjen, men vi er fortsatt et stykke unna normalen, sier Dørum. De strenge smittevernreglene betyr blant annet at frisørenes jobb er mer komplisert. Derfor omsetter de mindre.

Før helgen kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med en fersk prognose for norsk økonomi. Økonomien er svakere og kan holde seg svak lenge. Det påvirker lønnsveksten og øker arbeidsledigheten. I denne prognosen er det tatt høyde for at vi letter på de strengeste smitteverntiltakene i løpet av våren.

Visir, hansker og ekstragebyr

Erik Gylder eier Eriks Herrefrisør i Ski. En ny kølappdispenser står utenfor døren sammen med kunder i kø. Han har lagt om bedriften for å kunne åpne igjen. Det koster penger.

Salongeieren forteller at det er koster penger å følge smitteverntiltakene.

– Vi har blant annet kjøpt visir og hansker, og jeg måtte gå til innkjøp av 35–40 klippekapper på fredag. Alt av engangskapper var utsolgt, forklarer han.

Som mange andre planlegger Gylder å ta et tilleggsgebyr på 50 kroner.

Fakta: Dato for når de ulike smitteverntiltakene oppheves Endringer fra 20. april: Barnehager ble åpnet.

Helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer og andre fikk møte pasienter ansikt til ansikt.

Hytteforbudet ble opphevet. Endringer fra 27. april: Delvis gjenåpning av skoler. Barneskoler 1.–4. trinn gjenåpnes. Det samme er tilfellet for skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste skoleår.

De fysiske lokalene på fagskoler, høyskoler og universiteter skal åpnes for en liten gruppe studenter og ansatte.

Virksomheter hvor det er en-til-en-kontakt (for eksempel frisører, tatovører og skjønnhetspleie), kan holde åpent hvis krav om smitteverntiltak følges. Lørdag ble forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 500 deltagere forlenget til 1. september. Hva som skjer med arrangementer med mindre enn 500 deltagere skal avklares torsdag 29. april. Inntil videre gjelder forbudet for disse arrangementene frem til 15. juni. Kilde: Helsedirektoratet

Frykter at mange blåser i smittevern

Med stappfulle timelister er det mange frisører som er bekymret for at arbeidsgiveren blåser i smitteverntiltakene.

Ansatte ikke vil få tid til å gjøre rent mellom hver behandling, frykter Vivian Jacobsen, leder i Frisørenes fagforening.

Hun ber ansatte som opplever dette om å si fra til sin arbeidsgiver, til bedriftshelsetjenesten eller til Frisørenes Fagforening. Bryter mange reglene, får helsemyndighetene beskjed.

– Tryggheten må komme først, så får pengene komme i andre rekke. Får vi en smitteoppblomstring nå, vil det være en tragedie for bransjen, sier hun.

Jacobsen legger til at vi er langt unna normalen. Nå har også kundene et ansvar for at gjenåpningen skal gå bra.

– Det er færre på jobb. I tillegg må alt rengjøres før hver arbeidsoperasjon. Står du og klipper og skal selge et produkt, må du for eksempel rengjøre hendene før du går tilbake til kunden igjen, sier Jacobsen.