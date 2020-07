Kvinne og mann funnet døde i leilighet på Askøy

En kvinne og en mann er funnet døde i en leilighet på Askøy utenfor Bergen. Politiet mener de to er i familie og anser dødsfallene som mistenkelige.

To personer er funnet døde i en leilighet på Askøy. Politiet anser dødsfallene som mistenkelige og gjennomfører undersøkelser på stedet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

18. juli 2020 20:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er åstedet som gjør at vi ser på dette som mistenkelige dødsfall, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding fra en som var bekymret for at det kunne ha skjedd noe med de to og rykket derfor ut til leiligheten, ifølge Knappen.

– Da politiet kom til stedet noen minutter senere fant vi en kvinne og en mann død i boligen. De to er ikke formelt identifisert, men politiet mener at det er mor og sønn, som bor i boligen, som er funnet, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det jobbes med å varsle de pårørende.

Politiet har startet etterforskning, og kriminalteknikere er på vei til stedet for å starte sine undersøkelser. Disse vil pågå utover kvelden og natten.

– Videre jobber politiet med å kartlegge de avdødes siste bevegelser og avhøre vitner som kan ha vært i kontakt med de avdøde i senere tid. Det undersøkes også om det er elektroniske spor som må sikres, heter det.

Politiet varsler en gjennomgang av saken så langt klokken 12 på politihuset i Bergen søndag.

