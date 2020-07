Kvinne og mann funnet døde i leilighet på Askøy. Politiet mener det er mor og sønn.

En kvinne og en mann, trolig mor og sønn, er funnet døde i en leilighet på Askøy utenfor Bergen. Politiet anser dødsfallene som mistenkelige.

To personer er funnet døde i en leilighet på Askøy. Politiet anser dødsfallene som mistenkelige og gjennomfører undersøkelser på stedet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Marit Hommedal / NTB scanpix

18. juli 2020 20:30

– Det er åstedet som gjør at vi ser på dette som mistenkelige dødsfall, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding klokken 18.43 om to personer i en bolig på Stongafjellet i Askøy kommune utenfor Bergen. Vedkommende som kontaktet politiet var bekymret for at det hadde skjedd noe alvorlig med de to. Det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding lørdag kveld.

To personer er funnet døde i en leilighet på Askøy. Marit Hommedal / NTB Scanpix

Fant to døde

Tre patruljer rykket til leiligheten.

Da politiet kom til stedet noen minutter senere fant de en kvinne og en mann død i sin bolig. De to er ikke formelt identifisert, men politiet mener at det er mor og sønn som er funnet, opplyser Vest politidistrikt videre.

Pårørende er varslet

Innsatsleder Caspar Kaland opplyser ved 23-tiden til BT at alle de pårørende er varslet.

Han ønsker ikke å kommentere hvor lenge personene har vært døde.

Politiet jobber nå med å kartlegge de avdødes siste bevegelser og avhøre vitner som kan ha vært i kontakt med de avdøde i senere tid. Det undersøkes også om det er elektroniske spor som må sikres.

– Vi har avhørt en del vitner, blant annet naboer. Per nå er ingen mistenkt som gjerningspersoner, sier Kaland.

Politiet mener at det er mor og sønn som er funnet døde på Askøy. Marit Hommedal / NTB Scanpix

Nabo: – Surrealistisk

BT har snakket med en nabo til leiligheten der de to ble funnet døde. Han forteller at han satt hjemme med en kamerat lørdag kveld.

– Plutselig så vi to store ambulanser utenfor vinduet. Deretter kom politiet. Det er surrealistisk og skremmende. Normaliteten blir borte når to i nabolaget blir funnet døde samtidig, sier han.

– Hvordan vil du beskrive stedet der du bor?

– Dette er et fredelig nabolag.

Kommunen følger opp

Askøy kommune følger opp dødsfallene, opplyser ordfører Siv Høgtun til avisen.

– Vi er orientert om denne tragiske hendelsen, og at det er tidlig i en politietterforskning. Kommunen har satt i gang med psykisk helseteam som følger opp de pårørende, sier ordfører Siv Høgtun til BT.

Hun forteller at det søndag settes ned kriseteam fra kommunens side. Det vil bestå av fagfolk som skal bistå de pårørende.

– Dette teamet vil gå gjennom det som har skjedd og kartlegge hvem som kan hjelpe med hva for dem som er rammet, sier Høgtun.

Politiet anser dødsfallene som mistenkelige og gjennomfører undersøkelser på stedet. Marit Hommedal / NTB Scanpix

Mer informasjon søndag

Politiet understreker at det er veldig tidlig i etterforskningen, og at de ikke kan gå ut med ytterligere informasjon på nåværende tidspunkt.

Vest politidistrikt har varslet en gjennomgang av saken søndag formiddag klokken 12 på politihuset i Bergen.

