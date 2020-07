To personer funnet døde på Askøy

To personer er funnet døde i en leilighet på Askøy utenfor Bergen. Politiet anser dødsfallene som mistenkelige og gjennomfører undersøkelser på stedet.

NTB

18. juli 2020 20:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er åstedet som gjør at vi ser på dette som mistenkelige dødsfall, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding fra en som var bekymret for at det kunne ha skjedd noe med de to og rykket derfor ut til stedet, ifølge Knappen.

De pårørende er ikke varslet, men politiet jobber med dette. De vil foreløpig ikke si noe om alder eller kjønn på de avdøde.

Politiet meldte om dødsfallene klokken 18.43 lørdag.

Ifølge Bergens Tidende er tre patruljer på stedet for å gjennomføre undersøkelser.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding