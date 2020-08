Buss for tog på Østfoldbanen til mandag 24. august – minst

Nye Ski stasjon står klar. Med ny overbygning, skinner, sviller og signalanlegg. Men togtrafikken som skulle startet 10. august er utsatt i minst to uker.

Slik så det ut på Ski stasjon i dag morges. Store deler av stasjonen er splitter ny. Det som inntil videre mangler er tog og passasjerer. Tor Stenersen

Nå nettopp

– Det går ikke så bra. Det er et nederlag at vi ikke kommer i mål som planlagt, sier utbyggingsdirektør Stine Undrum til Aftenposten.

Først opplyste Bane Nor at gjenåpningen av trafikken på Østfoldbanen etter sommerens buss for tog måtte utsettes fra mandag 10. til mandag 17. august. Onsdag kveld kom beskjeden om at gjenåpning utsettes til mandag 24. august.

Men Undrum kan ikke love at det blir åpning denne dagen.

Fortsatt leter Bane Nor etter de feilene som fører til at nye Ski stasjon ikke kan tas i bruk.

Det betyr at det inntil videre er full stans i trafikken mellom Kolbotn i nord og Ås og Kråkstad i sør. Passasjerer fraktes delvis til Oslo med direktebusser fra Ski, Ås og Kråkstad, delvis tog mellom Kolbotn og Oslo og delvis med tog sør for Ås og Kråkstad.

Situasjonen rammer i utgangspunktet titusenvis av passasjerer, og til uken skal barn og ungdom tilbake til skolene sine.

Det er første gang siden 2009 at man ikke har vært klare til varslet dato for gjenåpning etter sommerstenging.

– Jeg har ikke vært med på at vi ikke har lykkes før, sier Undrum.

Stine Undrum har ledet arbeidet med å koble inn nye jernbanestrekninger på Vestfoldbanen. Nå er hun fortvilet over at Bane Nor ikke lykkes på nye Ski stasjon på Østfoldbanen. Thor Erik Skarpen

Vy: Vet ikke om de kan skaffe nok busser til uken

– Vi har bedt om et møte med Bane Nor for å fortelle dem at dette gir våre kunder en særdeles vanskelig situasjon, sier Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.

– Denne første uken har busselskapene vært ekstremt positive og stilt opp. Neste uke begynner skolen. Vi gjør det vi kan for å skaffe nok busser, men vet ikke nå hvordan det blir. Vi kan ikke garantere passasjerene et opplegg som er ok. Det synes vi er utrolig strevsomt, sier han.

– Også de unge kundeveilederne har vært velvillige. Men til uken begynner også mange av dem på skolen, sier Lundeby.

En usikkerhetsfaktor er også hvordan det nå blir fremover med reiseråd. Om det strammes inn slik at det igjen bare blir tillatt med halvt belegg på busser og tog kan dette vanskeliggjøre situasjonen ytterligere.

Programmering – ikke fysiske feil

Stine Undrum i Bane Nor forklarer at det ikke er feil på utstyret som er levert som er problemet på Ski.

Sikkerheten i det tekniske anlegget for den nye stasjonen er formelt godkjent og funnet i orden. ATC-systemet, som hindrer to tog i å møtes på samme spor, virker også som det skal. Men stabiliteten i det elektroniske kommunikasjonssystemet mellom stasjonen og togledere som sitter i Oslo har en for dårlig kvalitet.

– Problemet er bildene som toglederne får inn. De har forstyrrelser som gir avvik, sier Undrum.

– Her handler det ikke om at noen kan gå ut på anlegget, finne en feil og skru litt for å rette den opp. Dette er feil som må rettes med programmering, sier hun.

Hun forklarer at et nytt fjernstyringsanlegg først testes i laboratorium.

– Her fungerte alt som det skulle. Det er når vi skal teste det i full skala at det oppstår små og store «bugs». Det er det normalt at det gjør. Det pleier vi å kunne løse. Nå sliter vi med å rette alle feilene, sier Undrum.

Og når de er funnet og rettet, må man uansett gjennom noen ekstra dager med testing.

Slik har det sett ut underveis i «prosjekt nye Ski stasjon». Stasjonen, som er en av landets største målt i antall passasjerer, er bygget fullstendig om. Hans O. Torgersen

Historien slår tilbake

Men hvorfor er det problemer på Ski? Bane Nor har oppgradert flere strekninger og stasjoner rundt Oslo de siste årene, også selve Oslo S.

Jo, forklarer Stine Undrum, fortsatt består jernbanen rundt hovedstaden av ulike signalsystemer. De er fra ett til mange titalls år gamle. På hvert sted må derfor nye signalsystemer tilpasses anleggene som ligger der fra før, og som de skal «snakke med».

Det fører også til at «det er ulike leverandører som er i posisjon til å levere signalanlegg» til fornyelsen rundt Oslo, slik Undrum uttrykker det.

I tilfellet med Ski stasjon er det Bombardier fjernstyringsanlegget som er en del av signal- og sikringsanlegget. De har kontor i Stockholm, noe som på grunn av koronasituasjonen vanskeliggjør situasjonen. Det gjør heller ikke situasjonen lettere at Ski er en stor og kompleks stasjon

– Nå jobber vi og Bombardier dag og natt for å løse problemene. De har hentet folk tilbake fra ferie, det er virkelig alle mann til pumpene, sier Undrum.

– Men dette blir et veldig bra system. Noe helt annen enn situasjon på Ski stasjon før, da man ikke hadde fjernstyring, og men betjente togtrafikken med flagg og fløyter, sier Undrum.