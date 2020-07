Voldshendelser flere steder i landet

Det har fredag kveld og natt til lørdag vært en rekke voldshendelser flere steder i Norge.

Skien: Mann stukket med kniv

En mann ble sent fredag kveld knivstukket i en leilighet i sentrum av Skien. Politiet har pågrepet to mistenkte i saken.

Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 23.30 og rykket ut til en leilighet i sentrum av byen.

I leiligheten fant politiet en skadd mann som ble tatt vare på av ambulansepersonellet og deretter kjørt til sykehus. Skadeomfanget er ukjent. Gjerningspersonen skal ha løpt fra stedet.

Knappe halvtimen etterpå ble en mistenkt pågrepet i en annen leilighet, også denne i sentrum. Noe senere ble ytterligere en mann pågrepet, siktet for medvirkning til knivstikkingen, melder Sørøst politidistrikt på Twitter.

Alle de involverte er menn i 30-årene.

Bergen: Mann pågrepet etter vold

Politiet har pågrepet en mann mistenkt for vold mot en annen mann på et hospits i Bergen lørdag morgen.

– Den skadde hadde store ansiktsskader og var veldig hoven, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen 6.48 og den mistenkte mannen ble pågrepet rundt 8.15. Den skadde mannen får behandling på Haukeland universitetssjukehus.

– Vi etterforsker videre og skal gjennomføre åstedsundersøkelse og avhør, sier Dahl-Michelsen.

Sandnes: To gutter ranet med pistol av 17-åringer

To unge gutter skal rundt midnatt ha blitt ranet med pistol av to andre gutter i Sandved i Sandnes. To 17-åringer er pågrepet.

Politiet rykket ut med flere patruljer da de ved midnatt fikk melding om to gutter som var truet med pistol og tvunget til å gi fra seg eiendeler. De to ble ikke fysisk skadd under hendelsen.

Sørvest politidistrikt opplyser at de to ranerne ble gjenkjent og at de har pågrepet to 17-åringer som er mistenkt i saken. De anmeldes for ranet og er overlatt til sine foreldre.

Sandnessjøen: Person utsatt for vold

En person ble påført stikkskader på en privatadresse i Sandnessjøen i Alstahaug kommune lørdag morgen. Den mistenkte er pågrepet.

– Personen er påført lettere stikkskader. Vi er i gang med etterforskning og gjennomfører avhør, sier operasjonsleder Veronica Nylund ved Nordland politidistrikt til NTB.

Den skadde blir ivaretatt av helsepersonell.

