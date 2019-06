To norske besteforeldre fikk mandag kveld fem barnebarn tilbake fra Syria. Helt siden de i april fikk vite fra Aftenposten at barnebarna deres var i en flyktningleir i Syria, har de ventet spent på at norske myndigheter skulle lykkes med å få hentet dem til Norge.

Nå retter foreldrene til barnas savnede mor en takk til dem som bidro til å få barna til Norge.