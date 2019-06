Soldater skadet i ulykke med ammunisjon i Troms

To soldater er fraktet til sykehus etter en ulykke ved Skjold leir i Troms søndag kveld. Det bekrefter oberstløytnant Per Espen Strande, talsperson for Hæren.

– Soldatene ble skadet i forbindelse med håndtering av ammunisjon, sier Strande til Aftenposten sent søndag kveld.

Ulykken skjedde omtrent klokken 19.50 søndag.

Begge de skadede soldatene er ved bevissthet og under oppfølging av helsepersonell. De to ble fraktet til Universitetssykehuset i Tromsø i helikopter, for videre oppfølging.

Politiet etterforsker saken

Strande opplyser til Aftenposten at politiet etterforsker saken i samarbeid med Forsvaret.

– Mens etterforskningen pågår ber vi om forståelse for at det ikke er anledning til å kommentere saken ytterligere, sier han.

Soldatenes pårørende er varslet om ulykken.

Dødsulykke for to år siden

Ulykken skjer snaut to år etter at sersjant Hågen Skattum (21) omkom som følge av skadene han pådro seg i en spregningsulykke i Troms. Skattum tilhørte Hærens ingeniørbataljon.

Spregningsulykken skjedde på Mauken skytefelt ved Skjold. I februar i år ble det klart at Forsvaret får millionbot etter dødsulykken. Totalt krever påtalemyndiggheten inn 10 millioner kroner.