Soldater skulle lage souvenirer fra tjenesten da det smalt

To soldater i 20-årene på førstegangstjeneste ble fraktet til sykehus etter en ulykke ved Skjold leir i Troms søndag kveld.

– Soldatene ble skadet i forbindelse med håndtering av ammunisjon, forklarte oberstløytnant Per Espen Strande, talsperson for Hæren, til Aftenposten sent søndag kveld.

Ulykken skjedde omtrent klokken 19.50 søndag. Begge de skadede var ved bevissthet etter ulykken og under oppfølging av helsepersonell, og ble så fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø for videre oppfølging.

Mandag opplyser politioverbetjent Katrine Grimnes til Aftenposten at den ene av soldatene er utskrevet fra sykehuset. Vedkommende er også avhørt.

Var ikke i tjeneste da ulykken fant sted

Aftenposten fikk i pinsen bekreftet fra kilder i Hæren at det ikke fant sted noen form for militær aktivitet på Skjold søndag. De to soldatene var altså ikke i tjeneste da ulykken fant sted.

Selve ulykken med ammunisjon fant sted i et garasjeanlegg som benyttes til vedlikehold av materiell som tilhører Ingeniørbataljonen.

Etter det Aftenposten får opplyst hadde de to soldatene funnet ammunisjon av ulik størrelse som var benyttet under skyteøvelser. De tok med ammunisjonen til garasjen for å bruke gjenstandene til å lage seg en form for souvenirer fra førstegangstjenesten.

Da viste det seg at noe av ammunisjonen var «blindgjengere», at den ikke hadde detonert under bruk. I stedet gjorde den det inne i garasjen.

Har snakket med foreldrene

Politioverbetjent Katrine Grimnes bekrefter at soldatene på eget initiativ fant frem til og tok med seg ammunisjonen til garasjen. Hun beskriver hendelsen mer som et uhell.

Hendelsen knyttes ikke til noen form for systemsvikt hos Forsvaret.

Sjefen for Ingeniørbataljonen, Rune Kristiansen, tok natt til mandag selv kontakt med de pårørende. Han opplyser at han bisto med å få bestilt flybilletter for to foreldrepar til Tromsø.

Mandag møtte Kristiansen de to soldatene og deres foreldre.

– Begge foreldrepar fikk allerede søndag snakket med sine sønner. At det skjedde så raskt har jeg personlig satt pris på, sier Kristiansen.

Fakta: Dette er Hærens ingeniørbataljon Hovedoppgaven er å utdanne personell med kunnskap i et bredt spekter innenfor mobilitet og antimobilitet – både til lands og til vanns. Består av rundt 260 ansatte og 400 vernepliktige, og er utstyrt med tungt pansret ingeniørmateriell og lettere upansret utstyr, i tillegg til amfibiekapasitet. Bataljonen kan bygge broer, sprenge hindringer og flytte militære styrker med båter og ferger. Avdelingen skal kunne håndtere kjemisk og biologiske angrep, bygging av dekningsrom og ildstillinger, samt utdanning av skarpskyttere og stormingeniører. Kilde: Forsvaret X

Dødsulykke for to år siden

Ulykken skjer snaut to år etter at sersjant Hågen Skattum (21) omkom som følge av skadene han pådro seg i en sprengningsulykke i Troms. Også Skattum tilhørte Hærens ingeniørbataljon.

Sprengingsulykken skjedde på Mauken skytefelt ved Skjold. I februar i år ble det klart at Forsvaret får millionbot etter dødsulykken. Totalt krever påtalemyndigheten inn 10 millioner kroner.

Ulykken søndag har en annen og langt lavere alvorlighetsgrad, får Aftenposten opplyst.