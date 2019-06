Hevder Ludvigsen truet med å kaste ham ut hvis han avslørte noe

– Han sa at kona hans ville bli sur på ham hvis hun fikk vite hva som hadde skjedd, og at det var ikke var noen vits i at jeg skulle være i Norge. Da ville han gjøre noe mot meg, sa den nå 25 år gamle mannen da han forklarte seg for Nord-Troms tingrett tirsdag ettermiddag.

Han hevder Ludvigsen under en hyttetur hadde tilnærmet seg ham og utført seksuelle handlinger med ham mens de var alene i hytta. Livredd vurderte han å rømme fra hytta om natten, men måtte erkjenne at han ikke visste hvor han var eller hvordan han skulle komme seg bort fra området.

Han bestemte seg for å vente til Ludvigsens kone kom og be henne kjøre ham hjem

Bestevenner med kongen

Dagen etter skal Ludvigsen ha vært redd for at den da 17 år gamle gutten skulle fortelle kona – eller noen andre – hva som hadde skjedd.

– Han sa han kjente alle – Utlendingsdirektoratet, Integreringsdirektoratet, politiet og at kongen var bestevennen hans. Han sa at hvis jeg sa noe, skulle han ringe og få meg kastet ut av Norge, sa 25-åringen gråtende.

– Hvis jeg ikke sa noe, skulle vi være bestevenner og han skulle ordne et sted for meg å bo i Norge, fortsatte han og fortalte at det eneste han ville, var å få bli værende i Norge etter å ha rømt fra hjemlandet og tatt seg hit som mindreårig, enslig flyktning.

Kom uanmeldt

Han var mellom 17 og 24 år gammel i perioden da han gjentatte ganger skal ha hatt seksuell omgang med den tidligere statsråden og fylkesmannen. Hikstende og delvis gråtende fortalte han at han forsto hvor mektig Ludvigsen var, og at han i utgangspunktet var glad for å ha knyttet en så viktig kontakt.

Det var før den første seksuelle kontakten skal ha funnet sted.

Da fylkesmannen noen måneder senere skal ha hentet ham under et uanmeldt besøk på mottaket i Finnsnes og tatt ham med på kjøretur, klarte han ikke å forstå hvordan det som skjedde, kunne skje i Norge. Mens de satt ved siden av hverandre i baksetet, skal Ludvigsen ha strøket ham over låret.

– Det var så godt at jeg hadde funnet en person som brydde seg om meg, men plutselig tok han hånden sin på låret mitt, sa 25-åringen.