Kongens tale hylles i sosiale medier: «Oppslutningen om monarkiet synker ikke etter #nyttårstalen»

For mange nordmenn er det tradisjon å lytte til kongens nyttårstale. I år var det for mange ekstra spesielt. Kong Harald og hans familie fikk en svært dramatisk vending på julefeiringen da Ari Behn, som er far til tre av kongeparets barnebarn, tok sitt eget liv 1. juledag. Dette bar talen preg av. Ulike meninger og identitet, velferdssamfunnet og «ubehagelig kunnskap» var også blant temaene kongen tok opp. Her er noen av reaksjonene på talen i sosiale medier:

Noen tårer falt av å se Kongens nyttårstale — Mr. LazeBaze (@Dinoman87) December 31, 2019

Vakre og kloke ord fra kong Harald i nyttårstalen, spesielt om ensomhet og kjærlighet. — Trym Mogen (@Trymog) December 31, 2019

Kongen min er bedre enn din! Fantastisk man #nyttårstalen #kongharald — Mehran Amundsen-Ansari (@MehranMerry) December 31, 2019

En klok og varm mann. Som republikaner må jeg erkjenne at han er en helt. En kar jeg godt kunne vært kompis med. Mange av våre politikere provoserer og sjokkerer, men kong Harald er hel ved. Varm og inkluderende, vis og framtidsrettet.

Godt nytt år! https://t.co/9qHsFcYh8N — Siw Grindaker (@siwgrindaker) December 31, 2019

Funderer litt på om ikke Kongen bør få mer taletid i Statsråd... #nyttårstalen #HaraldV #gudsignvårkongegod — Arne Meland (@ArneMeland) December 31, 2019

Dette må være en av de fineste offentlige talene jeg har hørt i norsk sammenheng, spesielt i disse dager. Spot on. Rart å leve i en tid hvor kongen, paven og en svensk tenåring er noen av de viktigste og mer fremdjerve maktkritikerene i offentligheten. — 𝕸เςɧɶ𝖑 (@raumkreuz) December 31, 2019

Ting som ikkje er greit: Sende opp rakettbatteriet ditt i nabohuset rett under Kongens nyttårstale. — Emil André Erstad (@emiers) December 31, 2019

Oppslutningen om monarkiet synker ikke etter #nyttårstalen. — Bjørn Magne Solvik (@Solvik_liberal) December 31, 2019

Kanskje har kongehuset utspilt sin rolle, men det er godt med en Konge som gir kloke ord uten politisk agenda.

Kongen min.

Det er vanskelig ønske noe for seg selv når verden er i opprør og flyktninger lever som de gjør. Jeg kan bare håpe at alle blir flinkere til å se hverandre. — Miss Banrocks (@banrocks) December 31, 2019

Kongen er konge.

Favner velferdsstaten, solidariteten, respekten for arbeid og innsats, det multikulturelle samfunnet, betydningen av at vi alle deltar i den store samtalen - og fremst av alt: Likeverdet som basis for fellesskapet.

Og å starte med tapet, sorgen, så direkte.

Takk. — Guri Jørstad Wingård (@erunderveis) December 31, 2019

«Av og til er ikke livet til å holde ut», sa kong Harald.



Det er dessverre så altfor riktig for altfor mange av oss som hvert år velger å avslutte livet for egen hånd. La oss se hverandre, om så bære hverandre. — Sverre Gaarder (@sgaarder) December 31, 2019

Vi har en klok konge ! #nyttårstalen — Lars Tjærnås (@Tjaernas) December 31, 2019

Nyttårstalen i år va veldig rett på sak, sår - da direkte smertefull til tider å høre på, men med verdighet. Klar verdighet, allsidig uten repeditive runddanser kring tingenes tilstand, men direkte, svært, og så optimistisk at en klarte å stoppe tanker kring den tunge tid. — ChChPow Pistolero (@ChChPow) December 31, 2019

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide kaller det «en tale for vår tid».

Senterpartiets Marit Arnstad trekker spesielt frem disse ordene.

En god tale fra Kongen. Blant annet disse to utdragene. #Nyttårstalen pic.twitter.com/792gqcUHxm — Marit Arnstad (@MaritArnstad) December 31, 2019

Oppsummert er kongen vår veldig tilstede i nuet og forstår hva som er viktig for et godt samfunn. Alle er vi like mye verdt. Vi må bli mer åpne og gi mer tillit. Vi er alle unike. Hver og én samlet blir summen av vårt samfunn. #nyttårstalen #kongen #Norge #Norway — Veronika Myrvang (@MyrvangV) December 31, 2019

Kongen vår🙏🏻✨

Sitat fra kongens nyttårstale:

Er det én lærdom vi skal ta med oss når vi feirer freden som endelig kom, så er det dette: at alle er like mye verdt.

Det kan virke selvfølgelig, men begynner vi virkelig å leve etter det, kan forvandling skje. — Anita-Elisabeth (@Sykehjemsliv) December 31, 2019

Hans Majestet Kongens nyttårstale... Den er 6 på terningen! — Sindre Andersen (@DonSindre) December 31, 2019

Jeg forstår at bildene som vises mens nasjonalsangen spilles etter kongens nyttårstale skal vise fram de flotteste sidene av landet.



Men det hadde vært forfriskende om de også viste de hjemløse, naturskader, osv



Kongen selv tør å se de mindre glamorøse sidene av landet i øynene — Ok børge (@forteller) December 31, 2019

Kongen leverer. Hver eneste år. Håper vi i det neste året faktisk lever litt etter det han forteller oss. Godt nytt år, venner! — Aleksander Wahlø (@awahloe) December 31, 2019

For en konge vi har! Så stor respekt man får! <3 #nyttårstale #kongharald #kongehus — Bente Øien Hauge (@BenteOH) December 31, 2019

Gjør som kongen befaler, spre litt mer kjærlighet i 2020! #nyttårsforsett — AndyPandy (@AndersElias2) December 31, 2019

