Boliger evakueres rundt brennende fabrikk på Karmøy

Evakuering av de nærmeste boligene ble besluttet av politiet etter at vindretningen har snudd sent torsdag kveld. Tidligere på kvelden var vindretningen gunstig med tanke på fare for spredning av røyk og brann, men det endret seg kort tid etter.

– Det kan bli aktuelt med ytterligere evakuering, melder politiet klokka 23.49.

Haugaland brann- og redningsetat rykket ut da første melding om brannen kom klokka 22.40, og da brannvesenet kom til stedet, var det allerede full fyr i bygget i Sjøenvegen.

– Det er ingenting som tyder på at det er folk i lokalene, som tidligere var en sildeoljefabrikk, enten brukt til produksjon eller lagring, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Brannvesenet arbeider med slukking, og politi og helse er også på stedet.

– Vi kjenner foreløpig ikke til årsak, sier Fenne-Jensen.

Ifølge Haugesunds Avis var det naboer som varslet brannvesenet, da de hørte knitring utendørs.

– Da kikket vi ut, og så at flammene stakk opp over taket, og ut gjennom dørene i veggen der, sier Svein Tore Mannes til avisa.

Han er blant dem som nå er evakuert.