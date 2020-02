En hel kommune innesperret i minst ett døgn

Et snøskred sperrer veien inn til Eidfjord kommune i Hardanger. Statens vegvesen fikk beskjed klokken 11.40 lørdag om at et snøskred dekker hele fylkesvei 7. Det 10–15 meter brede og fem meter høye snøraset gjør det umulig å kjøre bil inn til Eidfjord kommune der rundt 1000 mennesker bor.

– Vi har akuttberedskap i kommunen, ellers avventer vi til i morgen (søndag) når veien skal åpnes igjen, sier ordfører i Eidfjord kommune, Anders Vatle (Sp), til Hardanger Folkeblad.

Senere på kvelden opplyser ordføreren til BT at det planlegges båttransport søndag formiddag.

– Vi planlegger båt for passasjerer klokken 08.00 og 11.00 fra cruisekaien i Eidfjord til Brimnes gamle fergekai med umiddelbar retur, skriver Vatle i en e-post.

Sjekket personer og kjøretøy

Ingen skal være tatt av raset som dekker innløpet til Furlotunnelen. Frivillige mannskaper ble kalt ut for å undersøke skredet, deriblant to hundeekvipasjer fra Norske redningshunder, skriver BT.

Politiet skriver på Twitter at de også har vært i kontakt med personer som så raset, men at de ikke skal ha observert hverken mennesker eller kjøretøy.

Kommunen vil være isolert frem til søndag morgen da de håper veien skal åpnes igjen.

På den andre siden av kommunen er Hardangervidda stengt på grunn av uvær, skriver Bergensavisen.

Geologer skal sjekk området før Eidfjord igjen kan «kobles på» resten av landet.

Skred i Nord

Også i Fjordadalen i Hammerfest meldes det om snøskred over en scooterløype.

Ingen personer ble tatt av skredet som politiet i Finnmark meldte om ved 16.40-tiden lørdag.

Det er stor snøskredfare i store deler av landet der også viden herjer. Som i Narvik. Der ble flere takstein tatt av vinden på Narvik kirke. En av dem knuste ruten på en parkert bil.

Det var ingen personer i bilen, melder avisen Fremover.