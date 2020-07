NRK: Svenske helsearbeidere skal koronatestes to ganger før de får jobbe i Norge

Saken oppdateres.

– Frå i dag er det ikkje berre eit råd om å teste, men altså eit pålegg om å teste svenske helsearbeidarar, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Inger Klippen (H) til NRK.

Nyheten om at en koronasmittet svensk lege og en svensk sykepleier fikk begynne i jobb i Norge før prøven var klar og uten å være i karantene, har provosert og overrasket mange.

Den svenske legen er vikar ved Nordfjord sjukehus. Etter at smitten ble oppdaget ble 31 ansatte og pasienter ved sykehuset isolert. Tirsdag opplyser Helse Førde at en sykepleier som jobbet sammen med legen har testet positivt for viruset. Onsdag ble det kjent at også en pasient er smittet etter kontakt med legen.

164 svenske vikarer i Oslo og Vestre Viken

Oslo og Viken har 164 svenske vikarer i jobb ved norske sykehus i sommer. Hvorvidt vikarene er blitt testet eller har måttet være i karantene før de gikk ut i jobb, har frem til nå variert fra sykehus til sykehus.

Aftenposten har vært i kontakt med Oslo universitetssykehus (OUS) og Vestre Viken HF.

OUS har i sommer 78 svenske vikarer i arbeid på sine sykehus. 16 jordmorvikarer og 62 spesialsykepleiere. Ingen av dem er testet for korona. De fleste av dem har heller ikke vært i karantene.

På sykehusene i Vestre Viken HF har de i år 86 svenske vikarer. Ingen av dem har vært i karantene. På deres sykehus, som blant annet omfatter Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu, er alle svenske vikarer derimot blitt testet for korona. Ingen har fått lov til å gå ut i arbeid før et negativt testresultat har foreligget.