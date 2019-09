Et høytrykk over Østlandet sikrer oss et knallvær over Oslo denne helgen. På lørdag venter man temperaturer opp mot 20 grader. Vinden blir knapt merkbar og skyene holder seg langt unna.

En drømmehelg på Østlandet?

– Vi kan i hvert fall kalle det et blaff av sommer, sier statsmeteorolog Martin Granerød.

Spesielt lørdagen peker seg ut, sier han. Da vil kvikksølvet trolig stoppe på, men kanskje snike seg over, 20 grader. Selv om det trekker inn litt skyer på søndag, vil det også da bli svært bra vær.

Og selv om fredagen fikk en kjølig og grå start, vil solen titte frem i løpet av formiddagen.

– Fredagen vil det bli gradvis penere utover dagen, sier meteorologen, som sier man i hovedstaden kan forvente en temperatur på 18–19 grader på ettermiddagen.

Dra til fjells

Det er ikke bare lavlandet som er heldige med været denne helgen. Selv på tusen meters høyde kan man forvente mellom ti og tolv grader for de tradisjonelle hyttestedene med nærhet til Oslo.

For Norge som helhet, blir det en kontrastfylt helg.

Gorm Kallestad, TB scanpix

Troms og Finnmark går noen klassiske høstdager i møte. Overskyet, fem grader og regn.

– Normalt for årstiden, oppsummerer Granerød.

Kortvarig glede

Men den ekstra sommeren blir kort. Høytrykket som ligger over Østlandet nå vil svekkes. Neste uke blir det kaldere.

– Et nytt høytrykk fra nord trekker nedover. Det vil gi kjøligere temperaturer, sier Granerød.

Værmeldingen for neste uke har bare én farge: Grå.

Meteorologisk institutt sier det er normalt med høye temperaturer sent i september, og minner og at varmerekorden for Oslo i oktober er hele 23, 1 grader.

Det har ikke vært frost i Oslo ennå.