Overfallet skjedde søndag kveld. Kvart på åtte mandag morgen har politiet fortsatt ikke pågrepet noen.

– Håpet er at flere ser vår beskrivelse nå på morgenkvisten, og at det resulterer i flere tips. Sem er jo ikke så stort, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB mandag morgen.

Politiet sier det er overvåkningsvideoer som kan vise den mistenkte mannen. De vet også om flere andre kameraer i området som de ikke har rukket å se på.

Alvorlig

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.40, men ventet flere timer før de gikk offentlig ut med opplysninger om den.

– Det er fordi vi må undersøke nøyaktig hva som har skjedd. En så alvorlig melding kan skape frykt blant lokale beboere, og da er det viktig å være sikker på hva det er som har skjedd, sa Johnsrud etter midnatt.

Han kan etter politiets undersøkelser bekrefte at et overfall har funnet sted. Det mener politiet har et seksuelt preg.

– Hun har skreket og ropt, og naboer har hørt det. Det kan ha bidratt til at overfallet opphørte, sier Johnsrud.

Beskrivelse

Politiet sier de leter etter en mann med mulig opprinnelse fra Afghanistan eller Midtøsten, rundt 20–40 år, kort mørkt hår, mørke klær og refleksvest. Mannen truet kvinnen med skrujern.

– Vi mistenker at overfallsmannen kan være en lokal beboer. Vi er derfor ute med patruljer og leter, sier Johnsrud.