DN: Kronprinsesse Mette-Marit beklager å ha møtt Epstein flere ganger

– Jeg ville aldri hatt noe med Epstein å gjøre dersom jeg hadde vært klar over alvorlighetsgraden av hans kriminelle handlinger. Jeg burde undersøkt Epsteins fortid nærmere og beklager at jeg ikke gjorde det, sier kronprinsesse Mette-Marit i en uttalelse sendt fra Slottet til Dagens Næringsliv.

Kronprinsessen møtte Epstein ved flere anledninger mellom 2011 og 2013. Epstein tilsto i 2008 å ha betalt en mindreårig kvinne for seksuelle tjenester. Han ble dømt til 13 måneder i fengsel.

Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe opplyser til avisa at et av møtene var hos Epstein, og at kronprinsessen ved en annen anledning traff ham kort en gang han var i Oslo. Ifølge slottet var det flere personer til stede ved alle møtene.

Under kronprinsparets ferietur på St. Barts i 2012 møtte de milliardæren på gaten. Kronprinsen hilste da på ham for første og eneste gang. Verken kronprinsen eller kronprinsessen var kjent med omfanget og karakteren av forholdene Epstein var dømt for før de møttes, framholder Varpe.

Epstein ble pågrepet igjen i juli, tiltalt for menneskehandel og ett seksuelt overgrep mot en mindreårig. Han tok imidlertid sitt eget liv i fengsel før denne saken kom opp for retten.