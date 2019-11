(Stavanger Aftenblad:) To dager var satt av til rettssaken mot den 36 år gamle mannen fra Stavanger. Han er tiltalt for blant annet å ha voldtatt ei 13 år gammel jente.

Tiltalte erkjenner straffskyld både for å ha lastet ned og oppbevart overgrepsmateriale, og for å ha opptrådt seksuelt krenkende overfor to mindreårige jenter, skriver Stavanger Aftenblad.