Mye ungdomsfyll og bråk natt til 17. mai

Oslo-politiet opplyser til NTB at de får inn meldinger om ansamlinger, men at det ikke er så mye de kan gjøre med det, og at det foreløpig ikke er noen alvorlige episoder knyttet til russen.

– I Frognerparken er det anslagsvis mellom 500 og 1.000 russ, det er jo ikke lov, men vi har ikke kapasitet til å være smittevernspoliti. Vi er der med patruljer og viser ansikt. Vi får også inn meldinger om at russen samler seg her og der rundt om i Oslo, men Frognerparken skiller seg ut med at det er der det er flest, sier operasjonsleder Line Skott.

I Trøndelag politidistrikt skamroses russen for ansvarlig oppførsel midt i en smittefarlig situasjon, tross rundt 50 meldinger til politiet om festrelaterte forhold som støy, store ansamlinger, ordensforstyrrelser fra både privat og offentlig sted:

– Ingen er så langt innbrakt til arresten eller anmeldt for drukkenskap, ordensforstyrrelse eller lignende i natt!

Vurderte å stenge

I Harstad i Troms har det vært store ansamlinger i Folkeparken, med både russ og andre unge. Norsk Folkehjelp er på stedet og bistår i å passe på folkemengdene, mens politiet har brutt opp slåssing og i likhet med Oslo-politiet viser ansikt på stedet. Det er kommet til flere anmeldelser og bortvisninger, mens overstadig berusede fraktes hjem til foreldre.

– Vi har mange hundre spredt på flere områder. Vi har fjernet noen uromomenter, slik at vi kan opprettholde en viss grad av lov og orden. Det er mange tilløp til slåssing. Det er noen grupperinger som er i tottene på hverandre, og det er ikke russen som er problemet her, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen.

– Vi vurderte en stund å stenge av hele området, men det ville vært praktisk vanskelig å gjennomføre med så mange hundre personer ute, og dessuten så har det sine fordeler å ha alle samlet på ett sted, slik det er nå, tross alt, sier Thomassen.

Ba foreldre om hjelp

Politiet i Agder anbefalte allerede før midnatt foreldre i området til å ta kontakt med sine ungdommer for å sjekke hvor de befant seg.

De hadde da hatt en hektisk oppkjøring til 17. mai, med utrykninger til fyllefester med hundrevis av ungdom i blant annet Arendal og Kristiansand. Mange var svært fulle, de fleste under 18 år.

I løpet av lørdagskvelden meldte politiet i Agder at de også hadde patrulje på stedet klokka 22 i Sørlandsparken, der rundt hundre biler var samlet til rånetreff.

– Vi får melding om flere ansamlinger av ungdommer på forskjellige steder i Agder. Vi forsøker å sende patruljer, men har problemer med å følge opp alt, meldte politiet på Twitter.

Da morgenen begynte å gry, var totalinntrykket at de fleste russ som har «rullet» i Agder, har vært ansvarlige og oppført seg bra.

Julaftenvær

Operasjonsleder Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt melder at de har hatt en roligere natt enn natta før, til 16. mai. Han tipper utendørsaktiviteten begrenses av at det er surt og kaldt i Rogaland, og anslår været til å være på nivå med vær og vind rundt julaften.

– Da blir det mer ordensforstyrrelser på privatadresser enn normalt, og det medfører flere utrykninger enn normalt. Vi opplever at folk barker sammen i større grad enn vanlig. Dette er jo tradisjonelt en natt for fest, mange har forberedt seg på det, og de som har gått ut på byen, opplever da at utesteder i kveld stengte 23.30. Mange syns kanskje det var tidlig å gå hjem da og fortsatte andre steder, sier Skårland.