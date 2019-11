Politiet har besluttet obduksjon av avdøde, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Guttens far har vært siktet for drapsforsøk på gutten, og blir nå etter all sannsynlighet siktet for drap. Han er i tillegg siktet for seksuell omgang med sønnen da gutten var under 14 år. Mannen er også siktet for frihetsberøvelse av guttens mor.

– Slik det framgår av siktelsen, har dette skjedd før sønnen fylte 14, sier påtaleansvarlig Mari Lauritzen Hasle ved Innlandet politidistrikt under en pressekonferanse 21. oktober. Politiet har foreløpig ingen grunn til å tro at andre barn er involvert i saken.

– Vi har også siktet mannen for frihetsberøvelse av guttens mor. Dette skjedde på samme tidspunkt som drapsforsøket, sa hun.

Kun mannen, sønnen og moren var til stede i boligen da hendelsen fant sted.

Faren erkjenner

Mannen har erkjent drapsforsøk og seksuell omgang med sønnen, og har forklart seg om de faktiske forhold rundt frihetsberøvelsen.

Gutten ble oppgitt å være livstruende skadet samme dag som han ble fløyet til sykehus i Oslo. Så ble tilstanden oppgitt å være kritisk, før politiet lørdagen etterpå opplyste at den var uavklart. I dag døde han.

Politiet: Vi har kontroll

– Politiet har etterforsket bredt. Selv med en detaljert tilståelse fra siktede, har vi valgt å etterforske like grundig som vi hadde gjort uten tilståelsen. Vi har god kontroll på etterforskningen og etterforskningsløpet. Vi forventer ingen overraskelser eller hindringer fremover, sa politifaglig etterforskningsleder John Eivind Melbye på pressekonferansen.

Han ønsket imidlertid å avkrefte rykter som har spredt seg om hvordan drapsforsøket har skjedd.

– Det ble ikke brukt noen våpen i drapsforsøket, sa Melbye.

Varetektsfengslet

Politiet mottok melding om hendelsen om morgenen klokken 08.38 onsdag 9. oktober. I boligen på Toten i Oppland fant de 15-åringen bevisstløs og iverksatte livreddende tiltak.

Faren har erkjent handlingen og ble torsdag 10. oktober varetektsfengslet i fire uker. Han har forklart seg i avhør og har ifølge politiet vært samarbeidsvillig og gitt en detaljert forklaring.

Mannen, som er i 40-årene, deltok under en rekonstruering av hendelsen få dager etterpå.