Severin Zinöcker holder en gammel muffins opp i været.

Til daglig er han forsker ved folkehelseinstituttet, men denne søndagen er han frivillig restematrådgiver.

– Hvordan vet dere om denne gamle muffinsen er trygg å spise? spør han Samson Schöpfer Tennfjord (10) og Noah Røst Mossige (9).

De to guttene studerer den lille kaken. Samson tenker seg om, og svarer:

– Jeg ber lillesøsteren min ta en bit først. Hvis hun ikke blir syk, er det trygt.

Siri Øverland Eriksen

Kaster 170.000 brød hver dag

Nordmenn lar enorme mengder mat gå rett i søppeldunken, og bakerivarer er det vi kaster desidert mest av. Norske husholdninger kasserer 170.000 brød hver dag, ifølge nye tall fra Matvett og Østvoldforskning. Det er 9,3 kilo brød per person i året.

– 170.000 er et fryktelig høyt tall, men det er dessverre korrekt, sier leder for Matvett Anne-Grete Haugen.

Organisasjonen publiserte nylig nye tall for hvor mye mat som gikk i søppelet i Norge i 2018. Hver nordmann kastet 42,6 kilo mat. Det var bare på hjemmebane, og inkluderer ikke flytende føde vi helte ut i avløpet.

Mesteparten av maten som havner i søppelet kastes nemlig fortsatt av privatpersoner. Husholdninger står for 58 prosent av det som kastes. Mye er rene råvarer som brød, frukt og grønt – en del er pålegg og middagsrester.

Fakta: Tips til å kaste mindre brød Finn ut hva slags brød familiemedlemmene liker og kjøp små brød hvis smaken er sprikende

Frys halve brød eller hele brød i skiver så har du mer kontroll

Gi brødet nytt liv med litt vann på skorpen og et par minutter i en varm ovn

Tørt brød kan du bruke til krutonger, arme riddere, brødpudding eller ha det rett i suppen

Muffinsforskning

Muffinsstudiet var del av et arrangement ved Geitmyra matkultursenter i helgen. Barn i Oslo var invitert til å lære hvordan mat vi vanligvis kaster kan utnyttes bedre. Maria (6) og Jakob (4) Paszkiewicz Gjerseth laget ostesmørbrød av tørt brød, det ble blandet smoothier av brune bananer og barna fikk lukte og smake på mat som er utgått på dato.

Restefesten hadde til hensikt å vise barn hvor godt mat kan smake selv om den er utgått på dato, eller brun og vissen i kantene.

– Mens industrien og matkjedene krangler om hvem som har skyld i matsvinn-problemet, vil vi vise folk hva de faktisk kan gjøre hjemme, sier Renate Fuglseth, avdelingsleder for Geitmyra matkultursenter i Oslo.

Fakta: Matsvinn i Norge Det ble kastet 390.000 tonn mat i Norge i 2018. Det tilsvarer ca. 74 kg per innbygger, og gir et økonomisk tap på ca. 22,3 milliarder kroner. Husholdninger står for største del av svinnet, med 58 prosent. Rester etter måltider og bakervarer utgjør storparten av det privatpersoner kaster. Matindustrien står for 20 prosent, dagligvarehandelen for 16 prosent, hotell, kantiner og kiosker for 5 prosent, og grossistleddet for 1 prosent. KILDE: Matvett/Østlandsforskning

Siri Øverland Eriksen

I riktig retning

Totalt sett havnet minst 390 000 tonn mat som avfall i 2018. Det tilsvarer 74 kilo for hver nordmann. Den gode nyheten er at svinnet har gått ned. Fra 2015 til 2018 reduserte Norge matsvinnet med 3,8 kilo per person. Det medførte en 2 prosent reduksjon i klimagassutslipp relatert til matproduksjon og svinn.

Dagligvarebransjen har vært flinkest, med en reduksjon på 16 prosent. Grossister og matindustrien har redusert svinnet med 9 prosent fra 2015 til 2018.

Et av FNs bærekraftsmål er at matsvinnet globalt skal halveres innen 2030. Også Norge har underskrevet dette målet. Vi har satt et delmål på 15 prosent innen neste år – et mål som er innen rekkevidde, ifølge rapporten fra Matvett.

Siri Øverland Eriksen

Fakta: Tips til å kaste mindre frukt og grønt Husk at frukt og grønt er ferskvare. Ikke kjøp for mye av gangen

Få oversikt over hvordan du best oppbevarer ulike frukt og grønnsaker.

Moden betyr bare mer smak, ikke at frukten eller grønnsaken er dårlig

Brune bananer og annen moden frukt kan du ha i smoothie eller bakst

Bløte tomater og slappe grønnsaker kan du ha i saus, suppe eller gryte

Gi salat og andre slappe grønnsaker et langt isbad så kvikner de til

Legg en boks i fryseren der du kan samle grønnsaksrester til gryter og supper og frukt til smoothie eller baking

Siri Øverland Eriksen

Utgått på dato

Barna på Geitmyra har allerede lært at altfor mye mat havner i søppelet Norge. På restefesten får de blant annet studere mugg på forskjellig mat under et mikroskop.

– En gang drakk jeg melk som var utgått på dato. Den smakte like godt som vanlig melk, jeg merket ikke forskjell, forteller Noah.

På menyen sto helgrillet sau og smalahove, banansmoothie laget av brune bananer og ostesmørbrød laget av tørt brød. Det var også mulig å teste hønsesuppe kokt på gamle grønnsaker og skrell.

– Rester kan være vel så godt som mat som ennå ikke er utgått på dato. Vår erfaring er at når barn får bli med å lage maten, så spiser de den også, sa avdelingsleder Fuglseth.

Hun forteller at Geitmyra pleier å ha mellom 500 og 1000 besøkende på Åpen Gård-arrangementene.

– Vi håper på i hvert fall 500 i dag, sa Fuglseth.