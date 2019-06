Mannens skadeomfang er foreløpig ukjent.

– Mannen fikk hodeskader. Han lå under bilen og skrudde da motoren løsnet og falt ned over ham. Han ble liggende under den en stund før han ble frigjort, sier oppdragsleder Stig Kolstad i Innlandet politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 15 lørdag ettermiddag.