Olga ble fralurt 1,1 millioner – SR-Bank advarer mot svindlere

(Stavanger Aftenblad): En ny, avansert form for svindel skjer akkurat nå overfor kvinnelige bankkunder med gamle, norske tradisjonsnavn som Olga, Gerd, Sigrid og Anne. SR-bank ble torsdag varslet av bankkunden Olga, som er over 70 år gammel, om at over 1,1 millioner var borte fra hennes bankkonto.