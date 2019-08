Fredag morgen ble det kjent at terrorsiktede Philip Manshaus (21) ønsker å forklare seg for politiet. Avhøret skal etter planen finne sted fredag ettermiddag.

Manshaus’ forsvarer Unni Fries var ordknapp i møte med pressen da hun ankom Politihuset på Grønland like etter kl. 16.

Fries ville ikke kommentere hvorfor klienten nå ønsker å forklare seg. Hun ville heller ikke si noe om Manshaus’ tilstand, eller hvordan han forholder seg til siktelsen.

– Jeg har ingen informasjon som tilsier at han har endret sin oppfatning om straffeskyld, og jeg vil ikke kommentere om han knytter seg til handlingene, sa Fries til pressen.

Hun avkreftet imidlertid at klienten endret sitt ønske om å forklare seg etter at det ble kjent at politiet vurderer å tvangsinnlegge Manshaus for rettspsykiatrisk vurdering.

Aftenposten kommer tilbake med mer.