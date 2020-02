Mann filmet barn og voksne på badet i ni år – dømt til fengsel

Mannen ga en uforbeholden tilståelse da han møtte i Sunnmøre tingrett.

I perioden fra 2008 til 2017 filmet han til sammen 26 barn og voksne i familiens baderom uten at personene var klar over dette, også i situasjoner de var helt eller delvis avkledd.

Filmingen skjedde med ett eller flere skjulte kameraer montert i veggen, kamuflert bak dekselet til en koblingsboks. Mannen har forklart at han var klar over at materialet og filmingen var ulovlig, men at han valgte å gjøre det likevel.

14 av de fornærmede i saken var under 18 år da filmingen skjedde. Det dreier seg blant annet om mannens døtre og deres venninner som ble filmet i forbindelse med toalettbesøk eller klesskift. Fra videomaterialet tok mannen ut stillbilder av de øyeblikkene der barna var mest avkledd.

– Mannen handlet svært målbevisst og har over tid perfeksjonert de tekniske innretningene for å kunne ta best mulig opptak, påpeker tingretten.

Dommen fra Sunnmøre tingrett omfatter også nedlasting og besittelse av materiale som viser overgrep mot barn. Vinteren 2018 ble det funnet over 16.000 bilder og 2.390 videoer med en spilletid på 545 timer hos mannen.