I et mørkt klasserom en time utenfor Oslo sitter elevene musestille og ser på et smartboard. Der vises NRK-programmet Newton. På pultene står skolemelk og åpne matbokser. Ingen snakker. Det er lunsjtid i klasse 5b på Nordskogen skole i Horten.

Seks av ti ser TV

Over halvparten av skolene i Norge ser på TV i matpausen. Det kommer frem i en undersøkelse laget av Aftenposten Junior (se faktaboks).

Fire av fem elever svarer i undersøkelsen at de liker å se på TV mens de spiser. En av fem synes det er dumt at de må være stille i spisepausen. De sier at de heller vil være sosiale.

Fakta: Undersøkelse om spisepauser Aftenposten Junior sendte en undersøkelse til elevråd på grunnskoler i Norge. Nesten 300 svarte, men på noen skoler svarte flere fra elevrådene. 158 svarte at de så på TV i matpausen

137 svarte at de ikke så TV i matpausen

1 av 5 svarte at de ikke liker det

Morsommere å prate

Jacklin (10) skulle ønske de heller kunne snakke med hverandre.

– Det pleide vi å gjøre før. Det er mye morsommere, sier hun.

Raga Sofie (9) er enig, men i hennes klasse ble det for mye bråk hvis de ikke ble underholdt. Derfor ser de på TV eller så leser læreren fra en bok.

Hvis elevene snakker mens TV-en står på, hysjer læreren på dem.

– Da sier læreren at vi må være stille, at vi forstyrrer de andre. Han sier vi må følge med, sier Kasper (12).

Anbefaler ikke skjerm

– Måltidene kan være en treningsarena for samtaler og bidra til å bygge sosiale relasjoner, sier Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Hun peker også på at skolen bør ha en bevisst holdning til bruk av TV eller annen underholdning siden dette kan forstyrre spisingen og måltidets sosiale funksjon.

Greit å se TV

Til tross for Helsedirektoratets råd, synes kunnskapsminister Trine Skei Grande at det kan være greit at barn ser på TV mens de spiser. Grande synes det aller viktigste er at det er ro i klassen slik at alle får tid til å spise.

– Skolen bør passe på at barna får i seg maten de har med. Noen ganger er det fint å se noe lærerikt på TV, andre ganger kan det passe med høytlesning. Det er uansett lærernes jobb å passe på at elevene ikke blir forstyrret mens de spiser.

– Erna Solberg er sjefen din i regjeringen. Bestemmer hun hva du skal gjøre når du spiser lunsj?

– Det hender faktisk. Minst én gang i uken har vi møte.

– Hva hadde du sagt hvis hun bestemte at du skulle se på TV i lunsjen?

– Nei, det hadde jeg ikke likt, sier Grande og ler.

– Pleier du å snakke med noen i lunsjpausen?

– Ja, jeg har ofte møter der vi har avtalt hva vi skal snakke om.

– Hvorfor skal det være annerledes for barn?

– Jeg mener at det viktigste er at man får spise maten i ro, sier Trine Skei Grande.

Glemmer å spise

Jacklin, Kasper og Raga Sofie pleier å spise opp matpakkene sine, men vet om flere som ikke spiser opp.

– Det kan hende man glemmer å spise når man ser på TV. Men man kan glemme å spise hvis man prater også, sier Raga Sofie.

Helsedirektoratet anbefaler 20 minutter lange spisepauser i barneskolen.