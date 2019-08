Bankene dobler innsatsen mot hvitvasking

Den nye hvitvaskingsloven som trådte i kraft 15. oktober i fjor tilsier at både banker og toppledelse kan få bøter på inntil 44 millioner kroner eller 10 prosent av bankens brutto omsetting dersom de bryter plikten om å rapportere inn mistenkelige transaksjoner.

Det nye regimet merkes godt blant bankene som nå har økt bemanningen for å avdekke kriminalitet, skriver Dagens Næringsliv.

– Bankene har fått et stort samfunnsansvar for å bidra i arbeidet mot hvitvasking. Selv om Norge er et land med relativt lite kriminalitet, er det jo mye svart økonomi, også i Norge, så ett eller annet sted går jo disse pengene, sier Ragnhild Georgsen i Fana Sparebank.

Georgsen er medlem av Finans Norges fagutvalg for antihvitvasking, og tror at bankene nå vil samarbeide mer.

Også Julie Odden, som leder antihvitvaskingsarbeidet i internettbaserte Sbanken, sier til avisen at den nye loven har vært med på å styrke innsatsen i hele bankmarkedet.

Både Fana Sparebank og Sbanken har doblet antall ansatte som jobber med hvitvasking, mens DNB har over 250 personer som nesten utelukkende jobber med dette, skriver DN.

Professor Jon Petter Rui ved Norges arktiske universitet i Tromsø har ledet arbeidet med den nye loven, og sier til avisen at vi fremover vil se en langt tettere oppfølging fra Finanstilsynet i arbeidet mot hvitvasking.