Deler av årets julimåned har vært svært varm i deler av landet, og det har kommet mange meldinger om ulykker i vannet. Redningsselskapet, som fører statistikk over antall drukninger, ser de to faktorene i sammenheng.

– Mange oppholder seg i vann og ved vann, både i sjøen, elver og innsjøer. Det samme så vi i fjor da vi hadde eksepsjonelt fint vær, sier seksjonsleder Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

11 omkommet

Første halvdel av juli i år omkom syv personer i drukning, ifølge Redningsselskapet. Gjennom samme periode i fjor mistet like mange livet i drukning. Redningsselskapet har fremdeles ikke tallene klare for siste halvdel av juli.

Aftenpostens tall viser at det hittil i andre halvdel av juli er omkommet fire personer i drukningsulykker:

29. juli: Steinkjer – en kvinne i 70-årene omkom

27. juli: Drammenselva – En 24 år gammel mann fra Åmot omkom

27. juli: Hurdalssjøen – En 35 år gammel mann omkom

25. juli: Vennesla – en to år gammel gutt omkom

18. juli: Dalsfjorden - Bjørn Ove Steig (46) fra Leikanger i Sogn falt over bord fra båt og er antatt omkommet

I tillegg er en 20 år gammel mann savnet og antatt omkommet 28. juli ved Hemnessjøen i Akershus og 18. juli Bjørn Ove Steig (46) fra Leikanger i Sogn er savnet og antatt omkommet etter at han 18. juli falt over bord fra en båt i Dalsfjorden. Totalt betyr dette at 12 personer er omkommet i drukning.

– Menn tar risiko

Mens de fleste av fjorårets drukninger var knyttet til bading, totalt 18 tilfeller, er årsakene mer sammensatte i år. Blant annet ser Redningsselskapet at det har vært flere ulykker fra fritidsbåter.

– Vi ser at det å bruke redningsvest nok ville reddet en del liv, sier Krangnes.

Blant de syv omkomne i første halvdel av årets julimåned var seks av dem over 45 år, og fem var menn, ifølge Redningsforbundet.

Voksne menn er dermed fortsatt overrepresentert på drukningsstatistikken. Menn har utgjort 80 prosent av drukningsulykkene de siste fem til ti årene. Redningsselskapet tror en av forklaringene er at menn tar flere sjanser i vannet.

– Kjønnsbalansen er jevn frem til man blir tenåringer, da skjer det noe. Menn skiller seg ut. Menn er oftere alene i båt og kanskje oftere alene i vann generelt. De tar gjerne mer risiko enn kvinner gjør, sier Krangnes.

Hun minner om faren ved å bli tatt av strømmer i sjøer og vann.

– Å svømme utendørs er noe helt annet enn å bade i basseng, sier hun.

Overvurderer egen form

Godt voksne over 70 år er overrepresentert når det gjelder badeulykker, forteller Krangnes.

– Trolig er det på finværssommeren mange som ikke har vært ute i vannet på lenge og tror de er i like god form som før. Man må vurdere egen helse før man bader og ikke ta noen sjanser, sier hun.

Redningsselskapet ber folk om ikke å svømme for langt ut fra land og ikke å bade alene. Krangnes minner også om at å bade ute er annerledes enn å bade i basseng.

– Det er fantastisk at folk er ved vannet nå, og jeg oppfordrer folk til det. Men tenk sikkerhet, løft blikket, og pass godt på hverandre, oppfordrer hun.