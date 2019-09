Tidligere denne uken meldte Aftenposten at flere hunder i østlandsområdet har dødd etter å ha blitt rammet av en mystisk sykdom. Symptomene på sykdommen er blodig diaré og/eller blodig oppkast, og de som blir smittet, har gjerne et raskt sykdomsforløp.

Ifølge NRK er det nå registrert flere tilfeller av døde hunder i Trøndelag, Rogaland og Aurland i Sogn og Fjordane. Det er også oppdaget tilfeller i Tynset, Tønsberg, Hamar, Moss, Hønefoss, Lørenskog, Enebakk og Trøgstad.

– Vi vet ikke eksakt hvor mange, men det er noen titalls hunder som er syke i hele landet nå. Det er også noen titalls hunder som har vært syke i hele landet, men som nå er på bedringens vei, sier Ann Margaret Grøndal, seksjonssjef for dyr i Mattilsynet på Romerike, Oslo, Asker og Bærum til NRK.

Sasja Rygg, veterinær i kjeden Anicura, forteller til Aftenposten at de også har registrert et tilfelle av en død hund med lignende sykdomsforløp på Sør-Vestlandet. Hunden døde forrige uke, men først nå, etter flere tilfeller på Østlandet, har de meldt fra om tilfellet.

– Så dersom det er snakk om en smittsom sykdom, er det med andre ord ikke sikkert at Østlandet er opphavsstedet til sykdommen?

– Det stemmer. Men det er som sagt ikke sikkert at tilfellene kan ses i sammenheng, sier hun.

– Lite vi kan si enda

Veterinærinstituttet arbeider nå med å finne årsaken til sykdomstilfellene i samarbeid med Mattilsynet og NMBU Veterinærhøgskolen.

Kommunikasjonsdirektør i Veterinærinstituttet Asle Haukaas forteller at de etter en intern gjennomgang fredag formiddag fremdeles ikke er kommet til bunns i hva sykdommen skyldes. De sier at de heller ikke hvor mange hunder som er rammet.

– Det er veldig lite vi kan si enda. Vi håper vi er klokere over helgen, sier han.

Instituttet prioriterer nå å få inn mer informasjon om mulige tilfeller, og har blant annet fått en ny hund til obduksjon.

– Har du som fagperson vært borti lignende tilfeller tidligere?

– Nei, men vi har fått tips om lignende tilfeller, fra både inn- og utland, men ikke med et så stort omfang. Problemet er at det kan være mange årsaker til at hunder utvikler diaré og oppkast, sier Haukaas.

Han forteller at det er registrert dobbelt så mange tilfeller av hunder som har utviklet denne typen symptomer sammenlignet med i fjor. Basert på dataene de har registrert, ser man en kraftig oppgang siden ca. 20. august i år.

Symptomatisk behandling

Enn så lenge får de syke hundene symptomatisk behandling.

– De får væskebehandling og antibiotika. Det skal hjelpe tarmene å komme i balanse igjen, sier Rygg.

Hun forteller at flere hunder som er kommet i gang med behandling på et tidlig stadium, er blitt friske.

Rygg har vært veterinær i 12 år, og er redd det vil ta tid før man finner ut av årsaken til sykdommen.

– Jeg har aldri vært borti lignende før. Sykdomsforløpet er så kort, sier hun.

– Er du bekymret for at dere ikke skal finne ut av hvorfor så mange hunder er blitt syke?

– Jeg er sikker på at alt som kan gjøres, blir gjort, lyder svaret.

Ryan Kelly / NTB scanpix

– Tar dette svært alvorlig

Landbruksminister Olaug Bollestad sier til P4-nyhetene at myndighetene tar dette svært alvorlig, og at hun har forståelse for hundeeieres bekymring.

– Jeg har bedt om å få kontinuerlige oppdateringer av det som nå skjer, nettopp fordi det er sentralt å vite hva som skjer. Dette er veldig viktig fordi vi har rundt 500.000 hunder rundt om i landet vårt, sier statsråden.

Smitter sannsynligvis mellom hunder

Hundeeierne som kommer inn med sine syke hunder, har ifølge Rygg gått tur i ulike parker rundt om i Oslo.

– Vi anbefaler at de holder seg unna parker og hundejorder. Der vil det være høyere risiko for å bli smittet. Ta heller en ensom tur i skogen akkurat nå, sier Rygg.

I tillegg oppfordrer hun folk til å holde valper og gamle og syke hunder unna andre hunder en stund fremover.

Saken oppdateres.

