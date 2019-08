Meteorologen om uværet på Vestlandet: – Kan være fare for liv, helse og verdier

(Bergens Tidende): Fra klokken 17 onsdag er det ventet mye regn og meget kraftige regnbyger i Hordaland, Sogn og Sunnfjord. Meteorologene har sendt ut oransje farevarsel.

– Dette er det høyeste nivået vi bruker på en times og tre timers varsel, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik ved Meteorologisk institutt i Bergen.

– Hvor skummel er denne situasjonen?

– Hvis dette været treffer på verst tenkelige plass, kan det være fare for liv, helse og verdier. Det har potensial for stor fare. Men vi kan aldri si hva som vil skje. Det trenger ikke skje noe som helst, sier Livik til BT.

Han forteller at nedbøren vil være på det mest intense i løpet av natt til torsdag.

VARSOM.NO

Midtre strøk mest utsatt

I løpet av tre timer kan det komme opp til 60 millimeter nedbør. På varsom.no melder de at det lokalt ventes opp til 110 millimeter nedbør fra onsdag kveld frem til torsdag formiddag.

Ut fra de nåværende prognosene er midtre strøk av Hordaland mest utsatt. Det vil si området fra Arna til og med Kvamskogen. Og et område øst for Stord og inn mot Øystese og Norheimsund.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler onsdag om jord- og flomskredfare på oransje nivå for Hordaland.

Men det er fortsatt stor usikkerhet når det gjelder plassering og nedbørsmengde, opplyser NVE.

Bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

NVE anbefaler å følge instruksjoner fra lokale myndigheter og råd fra beredskapsmyndigheter. Sjekk veimeldinger på 175.no og tilpass farten og kjør etter forholdene, er rådene.

Faren øker fra onsdag klokken 17 og er over torsdag morgen klokken 07.00.

Jan Erik Nygaard

Lynnedslag skal ha satt fyr på enebolig

Brannvesenet fikk melding om en brann i en enebolig på Rong i Øygarden klokken 18.01 onsdag.

Huset som ble truffet av lynet fikk store skader. Bjørn Smauget som bor like ved huset var ute for å sjekke et tekniskproblem på en lift, da lynet slo ned.

– Jeg hadde heist liften helt opp, og så kom det plutselig et veldig smell, forteller Smauget til Bergens tidende.

Han forteller videre at strømmen gikk i huset hans, og at det luktet brent. Da Smauget oppdaget brannen, løp han inn i huset, og hjalp først moren og sønnen ut. Ti minutter etterpå snakket han med mannen i huset, som bad ham løpe inn i huset igjen for å redde verdipapirer fra vaskerommet.

Det var taket og første etasje som brant.

– Flere har sagt at det var lynet som gjorde at huset tok fyr, men det må vi etterforske videre, sier Gisle Antun, politiets innsatsleder på stedet.

Ved 20-tiden hadde situasjonen roet seg. Dette var et oar timer etter at brannen hadde startet.

Flere lynnedslag

Mellom klokken 19 og 20 onsdag kveld hadde Meteorologisk institutt registrert 1907 lynnedslag i Norge, ifølge instituttets oversikt over lynnedslag.

Skjermdump fra lightningmaps.org

Stenger veier

Ved 12.30-tiden onsdag meldte Vegtrafikksentralen at fylkesvei 7 mellom Granvin og Folkedal stenges klokken 20 onsdag kveld på grunn av fare for ras på strekningen. Etter planen skal veien åpnes igjen klokken 7 torsdag morgen.

Faren for ras gjør også at riksvei 13 ved Teigen, mellom Odda og Fresvik i Hordaland blir stengt onsdag kveld klokken 23. Det vil bli gjort en ny vurdering torsdag morgen klokken 7.

Fylkesvei 609 Heilevang i Førde kommune stenges ved Heilevang klokken 19 onsdag på grunn av fare for ras. Det vil bli gjort en ny vurdering ved 7.30-tiden torsdag morgen.

Trafikken direkte: Stenger veier på grunn av fare for ras

Kan miste veiforbindelsen

– Mange reiser vil kunne ta lengre tid. Overvann og fare for vannplaning skaper vanskelige kjøreforhold. Noen steder kan miste veiforbindelsen, kanskje i flere dager, skriver Meteorologisk institutt i farevarselet.

Farevarselet for Nordfjord er nedjustert til gult nivå, med kraftige regnbyger.

På Twitter melder meteorologene at Vestlandet får en skikkelig ruskete ettermiddag med kraftige byger og at Tor med hammeren ikke er langt unna. Det blir lyn og torden.

Equinor melder at alle flyvninger til og fra Nordsjøen er kansellert.

VARSOM.NO

Stanser helikoptertrafikken

– På grunn av lyn og torden er 35 av 36 av våre flyvninger fra Bergen til og fra sokkelen kansellert onsdag, sier pressetalsmann Morten Eek i Equinor. Han forteller at 60 prosent av Equinors helikoptertrafikk til norsk sokkel går via Bergen.

Tåken som siger innover mot Bergen og Stavanger onsdag har ført til at 570 personer i Bergen venter på å reise ut til Equinors plattformer og 570 venter på å reise tilbake. I Florø venter 75 mennesker på å reise ut il plattformene, og 75 på å reise tilbake, og i Stavanger er det 150 som venter på å komme tilbake fra sokkelen, mens 150 også venter på å dra ut til plattformene, melder Sysla.

Kan komme kraftige byger også i øst

Vakthavende meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt forteller til Aftenposten at det også kan bli kraftig bygevær øst i landet onsdag.

– Det blir byger her også, men akkurat nå er det vanskelig å si hvor og når de treffer. I øyeblikket er det sammenhengende regn i vestlige deler av Østlandet, og kraftige byger i Sverige. Disse kan komme til å bevege seg øst for Oslofjorden, sier Wiberg.

Hun forteller at det kan være torden i bygene, spesielt mot svenskegrensen. Hun venter at Hedmark og deler av Akershus og Østfold kan bli rammet av bygeværet.

– Våre modeller er ikke gode på bygesituasjonene, men det er potensial for kraftige byger med nedbør på opp mot 15 millimeter i øst, sier Wiberg.